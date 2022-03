Yakult firma patrocínio com CBDA para o Troféu Brasil de Natação

Compartilhe Facebook

16 de março de 2022.

São Paulo 16/3/2022 – Competição definirá a seleção brasileira da modalidade para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e o Campeonato Mundial Junior de Natação

Filial brasileira será a patrocinadora oficial do principal evento de natação da temporada no país



A Yakult do Brasil é a patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil, que será realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) de 4 a 9 de abril, no Rio de Janeiro. A empresa apoiará a competição que definirá a seleção brasileira da modalidade para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e para o Campeonato Mundial Junior de Natação.

Além de desenvolver alimentos que beneficiam a saúde, a multinacional Yakult – com sede em Tóquio, no Japão – incentiva o esporte com objetivo de tornar as pessoas ainda mais saudáveis. A empresa investe no beisebol desde a década de 1990 no Japão (com time profissional) e no Brasil (com um Centro de Treinamento). Desde 2005, a Yakult Honsha (matriz da empresa) é patrocinadora oficial da Federação Internacional de Natação: FINA World Championships e FINA World Swimming Championships (25m). Agora, a filial brasileira será patrocinadora do Troféu Brasil de Natação.

O diretor presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a empresa quer incentivar as atividades físicas no Brasil como forma de realização da filosofia do grupo. “Nossa filosofia é ‘Nós contribuímos para uma vida saudável e alegre das pessoas do mundo inteiro, com base em pesquisas contínuas da Ciência da Vida’. Temos uma grande responsabilidade como empresa que se preocupa com a saúde das pessoas e sabemos que, para ter uma vida mais saudável, a prática de exercícios é fundamental. Ao assumirmos este patrocínio com a CBDA, também estamos reforçando o nosso compromisso com as novas gerações para que a natação brasileira continue produzindo grandes atletas que orgulhem o Brasil”, acentua.

“É o começo de uma nova era. A Yakult é um patrocinador com anos de mercado, envergadura e porte gigante em nível mundial. Queremos mostrar que a natação brasileira é gigante e que somos referência na realização de eventos importantíssimos como o Troféu Brasil. Esperamos que seja o primeiro de muitos eventos de parceria entre a CBDA e a Yakult”, ressalta o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho.

O vice-presidente da CBDA, Renato Cordani, acrescenta que a conquista da parceria com a Yakult vem coroar todo um trabalho de melhorias na governança da entidade, realizado nos últimos dois anos e que visava justamente tornar a CBDA mais atrativa a receber patrocínios. “É um caminho sem volta. Vamos dando passos sempre nesse sentido para que esse seja o primeiro de muitos patrocínios. Afinal, a CBDA e o esporte aquático do Brasil merecem”, reforça.

Troféu Brasil 2022

O Troféu Brasil de Natação 2022 será a única seletiva brasileira para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos que ocorrerá em junho, em Budapeste, na Hungria – maior evento de esportes olímpicos, excluindo os Jogos Olímpicos. A competição reúne as cinco modalidades aquáticas, além do High Diving (mergulho de grandes alturas). Outras informações: https://novo.cbda.org.br/.

Website: https://www.yakult.com.br/