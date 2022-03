Empresas estão investindo em Hiperautomação, aponta Gartner

Compartilhe Facebook

* Por: - 17 de março de 2022.

São Paulo 17/3/2022 – A automação digital via RPA é a ferramenta que faltava para que as empresas alcancem níveis altos de eficiência e redução de custos.

Relatório indica que 56% das organizações possuem 4 ou mais iniciativas de Hiperautomação em andamento



Relatório recente do Gartner aponta que empresas estão investindo cada vez mais em Hiperautomação (junção de tecnologias de IA e machine learning na automação de processos). Na pesquisa divulgada, 65% das empresas analisadas vão aumentar o ritmo da digitalização nos próximos anos.

Além disso, o estudo, chamado de “Top Strategic Technology Trends for 2022: Hyperautomation” (Melhores tendências estratégicas de tecnologia para 2022: Hiperautomação), aponta que 56% das organizações já possuem 4 ou mais iniciativas em andamento. O relatório reforça os dados obtidos pelo próprio Gartner em 2021, que apontava que 80% dos líderes de empresas planejam aumentar o investimento em automação digital nos próximos anos.

A pesquisa aponta que o motivo da busca por essa solução tecnológica é uma resposta à pressão por crescimento acelerado e mais eficiência nos fluxos de trabalho. “Descobrimos que mais de 50% dos CEOs e 69% dos conselhos de administração exigem um crescimento acelerado e excelência operacional. A Hiperautomação proporciona um caminho crítico para alcançar ambos. As iniciativas têm crescido e os investimentos continuam sem abrandar”, afirma pesquisador do Gartner.

Ainda, Gartner afirma que, para obter resultados das iniciativas para a mudança do modelo de negócio é preciso focar no processo iterativo de concepção, construção, dimensionamento e gestão do roteiro de Hiperautomação.

“Em se tratando de iniciativas que dizem respeito a essa tendência tecnológica, a automação digital via RPA (Automação robótica de processos) é a ferramenta que faltava para que as empresas alcancem níveis altos de eficiência e redução de custos, otimizando fluxos de trabalho e criando um ambiente de conformidade através dos bots de software, que executam as tarefas em regime integral e com margem de erro próxima a zero”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing LatAm da ElectroNeek Robotics, empresa de software de automação digital.

Website: http://www.electroneek.com