Uze promove banco de talentos exclusivo e afirmativo para PcD

* Por: - 22 de março de 2022.

Salvador, BA 22/3/2022 – Sem dúvidas conseguiremos atrair pessoas incríveis que nos ajudarão em nosso propósito de fazer o varejo prosperar

A diversidade e inclusão está enraizada na cultura da empresa, que oferece oportunidades para pessoas com deficiência

A Uze, empresa focada em soluções de crédito para o varejo, está em crescimento exponencial e anuncia oportunidades abertas e um banco de talentos para Pessoas com Deficiência – PcD – para diversos níveis e responsabilidades em várias áreas da companhia, como administrativa, comercial, tecnologia da informação, suporte técnico, produtos, recursos humanos, núcleo operacional, marketing, departamento pessoal, facilities, projetos, central de acordo e relacionamento. A companhia promove regularmente ações voltadas para a pluralidade, inclusive, dentre os seus 500 colaboradores, 80% do quadro atual é formado por mulheres.

De acordo com Andrea Viana, sócia diretora da empresa, a ideia central da ação é dar espaço para o público e diminuir o gap de boas oportunidades entre os profissionais PcD. “Sem dúvidas conseguiremos atrair pessoas incríveis que nos ajudarão em nosso propósito de fazer o varejo prosperar, além de promover acolhimento, respeito e um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, algo já visto internamente aqui na Uze”, explica a executiva.

O processo seletivo da Uze é feito por etapas, a partir do avanço dos candidatos, e vai desde avaliação de perfil, até entrevistas com o RH e gestores. Alguns dos benefícios oferecidos pela Uze são vale refeição, vale transporte, clube de descontos, premiações por atingimento de metas, entre outros. A empresa que tem duas décadas de atuação no mercado e está se consolidando como uma das maiores empresas do país no segmento de administração de cartões de crédito com foco na prestação de serviços exclusivos para o segmento varejista.

As vagas são no regime CLT e abrangem diferentes regiões do Brasil como Bahia, São Paulo, Paraíba, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, entre outras. Os interessados podem se inscrever por este site: https://uze.solides.jobs/vacancies/128862#vacancyDescription

Website: https://uzecomvoce.com.br/