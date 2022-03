Especialista ganha prêmio de personal destaque com método de emagrecimento

Compartilhe Facebook

* Por: - 22 de março de 2022.

22/3/2022 –

Visando auxiliar as pessoas a enxergarem o quanto a vida saudável pode trazer benefícios, profissionais lançam livro em conjunto para descrever seus métodos; especialista explica trabalho baseado em níveis



A pandemia de Covid-19 e o isolamento social causado por ela trouxeram um cenário negativo para a saúde física de muitas pessoas. O sedentarismo passou a fazer parte da rotina, uma vez que o receio de ir à academia e a falta de motivação para se exercitar em casa eram latentes.

Entretanto, por outro lado, um novo cenário foi surgindo. Foi passando tanto tempo sozinhas que as pessoas passaram a buscar alternativas para a manutenção de uma vida saudável, com opções de lazer e distração. Hoje, mesmo com as medidas de isolamento sendo cada vez mais flexibilizadas e anuladas, muita gente ainda opta por atividades possíveis de serem realizadas dentro de suas próprias residências, buscando, assim, maior conforto e satisfação.

Um exemplo claro desse tipo de alternativa foi a oferta de treinos on-line por parte dos especialistas da área, como Vinicius Possati, personal trainer e CEO da empresa Vinicius Possati Treinamento Inteligente. Para o especialista, desde o início da atual crise sanitária, a conscientização da população aumentou e, com isso, as pessoas começaram a entender mais a importância de um acompanhamento personalizado para o bem-estar físico e mental.

Diante deste cenário, Vinicius foi convidado, em fevereiro de 2021 para colaborar com a produção do livro “Emagrecimento do século 21”. Na obra, ele e outros personal trainers espalhados pelo Brasil contam um pouco sobre seus métodos de treinamento. O lançamento ocorreu em dezembro de 2021, em Recife.

O especialista comenta que foi a partir desse livro que obteve o prêmio Personal Destaque, conquistado a partir das técnicas de treinamento relatadas na publicação. “Nós descrevemos como funciona cada método e quantas pessoas já foram impactadas pelo treinamento. E isso gerou uma repercussão positiva, visto que já há poucos exemplares disponíveis”.

Para que seja possível entender a relevância do treinamento – e da obra -, o personal explica qual foi o método que o fez receber o mérito de destaque. “Minha técnica de lançamento consiste em traçar uma jornada para sair do sedentarismo, onde o aluno sai do ponto A (inércia) e vai até o ponto B (resultado). Nesse processo, o aluno treina intensivamente através de materiais para criação de hábitos, suporte da equipe especialista para tirar dúvidas e grupo comunitário no WhatsApp para que todos se apoiem em todas as etapas”.

O treinamento se dá a partir de uma metodologia que utiliza diferentes graus: “Os níveis variam, começando pela jornada faixa branca, que dura um mês, onde o aluno aprende a treinar e os motivos para isso. Depois dessa etapa, ele irá para faixa amarela, que é um programa de três meses, onde o hábito já se torna parte da rotina da pessoa e os resultados estéticos começam a aparecer”, explica.

“Chegando ao nível mais alto que é a faixa preta, que consiste em uma jornada de um ano em que o aluno passa por todo o processo. Ele reprograma seu consciente, passando a ter hábitos mais saudáveis, tanto de alimentação, treino e sono. Como consequência, ele torna-se mais produtivo em todas as esferas da vida pessoal e profissional”, diz. Nesta fase, segundo o especialista, é realizado um acompanhamento mais próximo.

Vinicius finaliza demonstrando uma expectativa positiva para o futuro. “Com as pessoas demonstrando mais interesse e percebendo cada vez mais a importância de realizar atividades físicas, não só levando em consideração a estética e saúde física mas também a saúde mental, o convívio tende a evoluir cada vez mais, onde corpo e mente se encontrarão em harmonia”.

