IBRI e Morrow Sodali realizam evento sobre Assembleias

23 de março de 2022.

São Paulo, 23/03/2022

Videoconferência do IBRI e Morrow Sodali abordará as tendências para as Assembleias Gerais Ordinárias, em 25 de março de 2022, das 11 às 12 horas.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a consultoria Morrow Sodali promoverão videoconferência, em 25 de março de 2022, das 11 às 12 horas, sobre “How to prepare for the 2022 Brazil AGM season: corporate governance trends for boards and investors”.

O evento terá a participação de Rodrigo Maia, Diretor-Presidente do IBRI; Agnes Blanco Querido, Senior Director da Morrow Sodali; Fabio Henrique de Sousa Coelho, presidente da Amec (Associação de Investidores no Mercado de Capitais) e Paula Magalhães, sócia do escritório Lobo de Rizzo Advogados.

Os participantes debaterão como as companhias devem se preparar para a temporada de Assembleias Gerais Ordinárias de 2022 e as tendências de Governança Corporativa para Conselhos e investidores.

O evento conta com apoio da Ten Meetings.

Para acompanhar o evento na íntegra, basta acessar o canal do YouTube do IBRI:

https://www.youtube.com/watch?v=S26qjNbdLuc

Website: http://www.ibri.com.br