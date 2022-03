Pesquisa aponta que 40% das empresas usam marketing digital

Compartilhe Facebook

24 de março de 2022.

24/3/2022 –

Instagram tem mais de um bilhão de usuários e hoje em dia e 62% dos brasileiros compram por lá, afirma pesquisa da Social Commerce

O Instagram é o centro das mídias sociais hoje em dia, um grande sucesso, e são mais de 62% de usuários ativos comprando produtos de lojas presentes na plataforma, de acordo com pesquisa da Social Commerce. Sendo a terceira rede social mais usada, o Instagram tem mais de um bilhão de usuários e não é mais centrado apenas no compartilhamento de fotos.

Com isso, surgiram diversos serviços focados em contribuir no gerenciamento de Instagram, e 40% das empresas entrevistadas afirmaram estar alinhadas com o marketing digital. Isso pode parecer até uma atividade simples, mas para que a empresa obtenha crescimento é importante ter algum conhecimento básico sobre as rede sociais.

Isto é: um planejamento, estratégias estruturadas e conhecimento de boas práticas na rede. Além disso, tudo depende do conhecimento em marketing digital e de como funciona.

Pensando nisso, esse texto possui algumas dicas para realizar gestão de redes sociais e gestão de tráfego pago.

Os melhores horários de postagem

De acordo com uma pesquisa realizada pelo site SproutSocial, realmente existe um horário adequado para postar conteúdo nas redes sociais. Eles afirmaram que é possível encontrar um melhor alcance e que essa é uma técnica essencial para buscar os melhores resultados, em questão de engajamento e visualizações da audiência.

Além disso, o segmento do perfil será o que define o horário e dia da semana mais propício para obter taxas de engajamento mais satisfatórias, e assim, o algoritmo do Instagram priorizará no feed as postagens com mais envolvimento dos seguidores, o que resulta em um maior alcance.

Eles reforçam que é importante que a marca faça testes e analise os resultados obtidos em busca de um entendimento sobre como o público se comporta.

Influenciadores digitais

Os criadores de conteúdo estão por toda parte nas redes sociais e eles possuem relevância no mundo online. Por isso, podem servir como ponte entre a marca e o cliente, contribuindo no gestão de trafego pago no Instagram e nas demais redes sociais. O primeiro passo é que as marcas conheçam quais são os influenciadores digitais do seu próprio segmento e estabelecer uma relação com eles. Logo, pensar em estratégias de como usá-los

Hashtags

Esse recurso ainda não está ultrapassado, tanto é que 87% das marcas preferem o uso desse artifício nas legendas. A hashtag pode ser encontrada nas redes sociais mais usadas pelo público, desde o Twitter até o Instagram. Mas especificamente na segunda plataforma elas ganham um certo destaque.

Isso porque no Instagram, seja publicações, inspirações e tendências através das hashtags, o que torna a busca mais eficiente. Tanto é que a rede social já até lançou um recurso para os usuários seguirem um termo. Para usá-las, o foco deve ser em palavras-chave e termos importantes, além de realizar uma análise das opções que tiveram maior retorno.

Redes sociais integradas

O Instagram e o Facebook são do mesmo dono, e apesar de terem formas de uso completamente diferentes, as estratégias podem integrar as duas, e as outras também. Já existem recursos que permitem essa integração, o que facilita que as campanhas e estratégias de marketing digital levem o usuário de um lugar para o outro.

Planejamento

O Instagram começou com a ideia do usuário postar aquilo que estava na sua frente, quase instantaneamente, e os stories seguem essa mesma ideia. Mas isso mudou desde que eles permitiram postar fotos diretamente da galeria.

Se a marca deseja crescer no meio online, é importante estar organizada com um planejamento de postagens, pensando em conteúdo para curto, médio e longo prazo, sem perder a continuidade das publicações.

Além disso, não é preciso pensar em um conteúdo de última hora. O planejamento já terá organizado isso de forma adiantada, e é possível criar uma linha editorial e estabelecer temas para os dias da semana.

O que fazem as agências de marketing digital

As cinco dicas anteriores não mentem sobre o nível de atenção que a marca deve dar à gestão do Instagram, por isso, contratar uma agência de marketing digital tira um peso das tarefas de gerenciamento de redes sociais para empresa

As agências podem fazer tudo isso que foi mencionado de forma profissional.

