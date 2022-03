Barrinha e Santa Cruz das Posses recebem projeto sobre empreendedorismo

Compartilhe Facebook

24 de março de 2022.

São Paulo (SP) 24/3/2022 – Alunos serão convidados a refletir sobre as transformações ocorridas ao longo dos anos, e o futuro dos trabalhos que hoje estão disponíveis

Programa visa preparar os alunos da rede pública de ensino para enfrentarem as mudanças mundiais do mercado de trabalho



Os municípios de Barrinha (SP) e Santa Cruz das Posses (SP) recebem a partir de 30 março, o Programa de Empreendedorismo e Cultura – PEC #EuFaçoParte, que vai preparar os alunos da rede pública de ensino para enfrentarem as mudanças mundiais do mercado de trabalho. O projeto é patrocinado pelas Usinas Santo Antônio e São Francisco / Native Produtos Orgânicos e organizado pela NTICS Projetos, que ao longo dos últimos 20 anos, impactou diretamente mais de 3,7 milhões de jovens e adolescentes.

As mudanças do mercado de trabalho nos últimos anos têm sido constantes e o entendimento sobre esse caminho é fundamental, principalmente, para as novas gerações que precisam se manter competitivas para terem maiores oportunidades na hora do ingresso. “Nossa ideia com esse projeto é apresentar aos estudantes, que começam a pensar em escolher uma profissão, quais são as habilidades do futuro e como podem construir negócios mais adaptados a um mundo mais sustentável e alinhados com o desenvolvimento sustentável”, Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e Sustentabilidade na NTICS Projetos.

O programa foi dividido em quatro oficinas que serão disponibilizadas em ambiente digital. No evento de abertura, os alunos irão conhecer toda a evolução do mercado de trabalho e uma breve revisão sobre os trabalhos na idade média e contemporânea, comparando as profissões atuais com as de antigamente.

Logo no início, os alunos serão convidados a refletir sobre as transformações ocorridas ao longo dos anos, e o futuro dos trabalhos que hoje estão disponíveis. A segunda oficina vai abordar Criatividade, na terceira o tema é Empreendedorismo e na última, serão abordados os aspectos da Inovação. Ao final, os alunos serão convidados a participar da Feira de Ideias e poderão desenvolver um projeto em equipe sobre os temas trabalhados ao longo do PEC.

O programa de Empreendedorismo e Cultura – PEC #EuFaçoParte está alinhado com os ODS – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU e vai trabalhar prioritariamente: ODS 4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

A NTICS Projetos completa 20 anos de trabalhos ininterruptos na criação e implementação de projetos e soluções inovadoras. Ao todo já foram realizados mais de mil projetos com impacto direto em cerca de 11 milhões de pessoas. O objetivo com o ODS 4 (Educação de qualidade) é, até 2025, impactar mais 3,7 milhões de jovens e adolescentes, o que corresponde a 10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil. Este projeto faz parte dessa grande meta!

Pioneiras no setor sucroalcooleiro, as Usinas Santo Antônio e Usina São Francisco, subsidiárias do Grupo Econômico Balbo, estão localizadas na cidade de Sertãozinho, no interior paulista. Sua produção de açúcar orgânico da Native corresponde a 20% da produção mundial e está presente em mais de 70 países e em mais de 150 diferentes produtos pelo mundo.

A programação completa pode ser acessada pelo site https://linktr.ee/programapie

Website: https://linktr.ee/programapie