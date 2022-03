5 dicas para se manter produtivo enquanto trabalha em casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2022.

Trabalhar em casa pode ser a melhor coisa que pode acontecer com você, ou a pior. Todo mundo que trabalha remotamente precisa reaprender a ser produtivo em um ambiente novo, mas familiar. Você precisa descobrir quando vai trabalhar, onde vai trabalhar e como se preparar para o sucesso nesse novo estilo de vida.

Apresentamos 5 dicas que podem ajudá-lo a se manter produtivo e responsável enquanto trabalha em casa.

1.Tenha um espaço específico para trabalhar

Designe uma área específica para trabalhar. O maior desafio de trabalhar em casa é manter sua vida profissional e doméstica separadas. Ao trabalhar em um escritório, você tem seu próprio espaço de trabalho onde pode sentar e ser produtivo.

Quando estiver em casa, você mesmo deverá criar essa configuração. Isso pode ser qualquer coisa de uma determinada sala, uma mesa, mas deve ser separada de sua vida doméstica para que você possa associá-la ao trabalho. Não deve ser o seu quarto ou o sofá da família.

Ao trabalhar remotamente, você pode criar gatilhos em sua cabeça que vinculam ao trabalho, como ler as notícias do Brasil, fazer uma xícara de café ou se exercitar. Para manter-se na mentalidade certa, evite fazer tarefas não relacionadas ao trabalho durante o trabalho e vice-versa. Mantenha-os separados e isso o ajudará a ser mais produtivo em ambos os lados.

2. Levante-se e vista-se para o trabalho

Levante-se e vista-se. Em casa, a transição da cama para o local de trabalho pode ser mínima ou nula, mas, para ser produtivo, é igualmente importante levantar, vestir-se e fazer sua rotina matinal regular. Você não precisa se vestir com perfeição, ou totalmente formal, mas mudar seu traje de algo que você relaxaria para algo em que você trabalharia faz toda a diferença.

Vestir-se não significa apenas se vestir, também significa tomar banho, escovar o cabelo e cuidar de si mesmo. Afinal, você é obrigado a ter muitas videoconferências, então é melhor ter uma boa aparência.

3. Tenha um plano

Crie um cronograma. Trabalhar em casa coloca você no comando de si mesmo. Não há pressão de colegas de escritório ou gerente para garantir que você esteja fazendo seu trabalho. Você tem que ser responsável por si mesmo. Criar um cronograma ajudará você a segmentar o que precisa realizar no dia. Depois de definir um cronograma, informe seus colegas de trabalho, amigos e familiares. Dessa forma, todos em sua vida saberão se e quando você está livre e poderá estabelecer limites e expectativas.

Junto com um cronograma, é igualmente importante criar uma lista. Ter uma lista de tarefas que você deseja concluir antes do final do dia ajudará a mantê-lo motivado e produtivo ao longo do dia. Gastar tempo descobrindo o que você deve realizar antes do tempo tornará menos tentador mudar sua programação.

4. A comunicação é fundamental

Fale com todos.Trabalhar em casa não precisa ser tão solitário quanto parece. Para se manter produtivo, é crucial continuar interagindo com seus colegas de trabalho, sua equipe e até mesmo com pessoas que você ainda não conhece. A comunicação sobre reuniões, feedback, atribuições e decisões manterá todos na mesma página e permitirá que você continue avançando em seu trabalho.

Ter um plano sobre a frequência com que você se comunicará e quais são as expectativas facilitará as coisas. Embora o e-mail possa ser um bom caminho para uma comunicação rápida, nem sempre pode ser a melhor opção. Trabalhar em casa definitivamente exigirá o envio de mais e-mails, para que possa se perder na confusão. Aplicativos de bate-papo, chamadas telefônicas ou videochamadas são outras ótimas opções de comunicação. Essas alternativas ajudarão a reduzir a falta de comunicação e os sentimentos de isolamento social.

5. Faça uma pausa

Dê a si mesmo cinco minutos. No mundo tecnológico de hoje, é fácil ficar perdido em tudo ao seu redor. Seu telefone está conectado ao seu lado e seu computador está sempre bem na sua frente. Não deixe que o cruzamento entre sua vida profissional e a vida doméstica o deixe tão confuso que você não faça pausas.

Em vez de apenas assistir a vídeos ou rolar nas redes sociais em sua “mesa”, reserve cinco minutos de tempo longe de sua estação de trabalho. Ao longo do dia no escritório, você se levanta e anda pelo prédio, visita um amigo ou vai tomar mais café. Agendar um tempo como esse em casa é crucial para sua produtividade. Sair de sua mesa, mesmo que por apenas cinco minutos, pode ajudá-lo a reorientar sua energia e ser mais produtivo depois.

Para ser o mais produtivo, você precisa descobrir o que é melhor para você. Seguir essas dicas pode ajudar a apontar na direção certa, mas a rotina final para a produtividade depende de você.