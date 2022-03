Os próximos passos do setor de energia fotovoltaico

Compartilhe Facebook

Tema foi abordado pela SOL Copérnico durante participação no 12º Fórum GD Sudeste que ocorre em São Paulo com debates sobre as tendências e os rumos do setor de geração distribuída com os melhores e mais importantes players do mercado

As instalações para geração de energia solar fotovoltaica registraram um avanço significativo nos últimos anos, com o aumento de incentivos e o número de empresas apostando no setor. No entanto, o momento agora é de alerta para a qualidade, a garantia e o seguro das placas solares.

A afirmação é de Hugo Albuquerque, superintendente comercial da SOL Copérnico, durante palestra realizada no 12º Fórum GD Sudeste, que aconteceu em São Paulo. Durante dois dias, os palestrantes mostraram as tendências e os rumos do setor de geração distribuída na ligação com fontes renováveis.

“Estamos vendo muitos problemas ocorrendo nas instalações das placas solares, desde o efeito da queda de um raio, por exemplo, que danifica o equipamento ou até mesmo erros quando são instaladas, alguns deles inclusive sem seguir as normas técnicas. Agora, mais do que nunca, é hora de olharmos para esta parte do segmento, para a mão de obra, para os treinamentos, para a qualidade das placas que estão sendo instaladas, porque uma hora essa conta vai chegar”, ressalta Albuquerque, que também é engenheiro eletricista, formado em 1999 na Universidade de Pernambuco (Escola Politécnica), e que atua no setor desde 2009.

Segundo o especialista, 51% dos problemas acontecem no inversor, e entre os problemas destacam-se: mal funcionamento, queima, problemas no disjuntor, geração abaixo do prometido, infiltração no telhado, fiação, entre outros.

Ainda de acordo com o superintendente comercial da SOL Copérnico, este é um dos grandes momentos para discutir o tema proposto. “O Brasil vem sofrendo uma grave crise energética, mas estamos aqui para virar o jogo. De todos os recursos renováveis, a luz do Sol é uma fonte de energia constante, previsível e inesgotável”, afirma.

Albuquerque comenta ainda que cada vez mais os integradores precisam estar atentos à qualidade, às garantias e aos seguros dos equipamentos, visto que a quantidade de sistemas fotovoltaicos que não geram conforme o prometido tem crescido muito, e isso tem se refletido no número de processos judiciais e inadimplências, e consequentemente, no aumento das taxas de juros para financiamento.”73% das vendas são para pessoas físicas, para residências, portanto o financiamento é um excelente meio para desenvolver ainda mais o setor,” diz.

Para atender a essa demanda e entregar aos consumidores as melhores soluções de kits fotovoltaicos, a SOL Copérnico fechou importantes parcerias com fornecedores internacionais para abastecer o segmento solar e oferecer módulos, inversores e estruturas metálicas com a maior qualidade do mercado fotovoltaico, com segurança e credibilidade nos processos de instalação.

Entre as parcerias estão o grupo Chint Power, para fornecer 600 MW de inversores, equipamentos considerados de primeira linha, com corpo totalmente de alumínio e que chegam a 275 kWp. Todos têm mais de 10 anos de garantia, e os primeiros carregamentos chegam já no início de março de 2022. Além disso, a oferta de 1 GW com a Astronergy.

Por meio dessas importantes parcerias, a SOL passa a ofertar também equipamentos com maior qualidade no mercado fotovoltaico, com segurança e credibilidade nos processos de instalação, reafirma o compromisso com o setor e está preparado para crescer ainda mais dentro do segmento, pois essas empresas são consideradas líderes tecnológicas no mercado de equipamentos fotovoltaicos.

