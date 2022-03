Chocolate feito da fruta pura de cacau ganha prêmio de inovação internacional

Compartilhe Facebook

29 de março de 2022.

Zurique/Suíça 29/3/2022

WholeFruit Evocao é escolhido como “melhor produto para artesãos”

O chocolate WholeFruit Evocao, lançado mundialmente em 2021 pela francesa Cacao Barry, acaba de receber o World Food Innovation Awards de ‘Melhor Produto para Artesãos’. O prêmio internacional destaca cases e tendências de inovação alimentar, tecnologias revolucionárias e consumidores preocupados com a saúde. Esta é a oitava edição da premiação.

O chocolate WholeFruit Evocao foi co-desenvolvido pela marca francesa Cacao Barry e um time de 30 chefs de diferentes países, inclusive do Brasil, ao longo de dois anos. Ele é o primeiro chocolate feito de cacau 100% puro e 100% de origem sustentável. Sem açúcares refinados, sem lecitina, sem adição de baunilha. Está disponível para chefs e artesãos em países selecionados da Europa, Ásia e Américas.

O projeto também é uma parceria com a Cabosse Naturals, que aproveita a polpa e casca em uma variedade de ingredientes de cacau 100% puros. Em 2021, a Cabosse Naturals foi também finalista do World Innovation Awards na categoria ‘Ingrediente Mais Inovador’.

Chocolate responsável

Durante séculos, o cacau, uma das frutas mais cultivadas no mundo, era colhido principalmente pelas amêndoas para manufatura de chocolate, deixando 70% do restante da fruta descartada como resíduo. Como o chocolate WholeFruit reduz o desperdício do fruto em mais de 25% e aumenta o aproveitamento da polpa, a iniciativa pretende qualificar, pela primeira vez, um chocolate com o selo Upcycled Certified™ (marca de certificação para ingredientes alimentícios reaproveitados), implementada nos Estados Unidos pela Upcycled Food Association. Essa marca ajudará os consumidores a fazerem escolhas conscientes, alinhadas aos seus valores e com um impacto positivo no meio ambiente.

