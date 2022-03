Mercado oferece novos tratamentos para a perda de peso e crescimento de cabelo

Compartilhe Facebook

29 de março de 2022.

Novos medicamentos atendem as necessidades dos pacientes com foco no cuidado e bem-estar de cada um

Quando um medicamento é aprovado pela Anvisa não significa que ele não possa, futuramente, ser usado para outras finalidades. Isso porque os pesquisadores seguem fazendo testes e descobrindo novas formas para utilização dos compostos. No mundo, há vários exemplos, como: o Viagra, que inicialmente era utilizado para dilatar artérias do coração e atualmente é um dos principais fármacos para a disfunção erétil; e o botox que foi criado para corrigir quadros de estrabismo, mas pesquisadores descobriram que poderiam usar para deixar a pele sem rugas.

Com foco no cuidado e bem-estar dos pacientes, o mercado farmacêutico oferece dois medicamentos, que inicialmente eram utilizados para outros tratamentos, e agora são voltados para a perda de peso e crescimento de cabelo: a Semaglutida e o Citrato de Tofacitinibe.

A nova era do emagrecimento

A semaglutida, inicialmente, foi criada para tratar a diabetes. Porém, após diversos estudos clínicos, foi comprovado que o medicamento também auxilia na perda de peso e em tratamentos contra a obesidade. O estudo foi publicado no periódico científico The New England Journal of Medicine, em 2021. A semaglutida é um análogo do GLP-1 (hormônio natural do corpo) que tem ação sobre os níveis de glicose e funcionamento do pâncreas. Ela promove a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia. Recentemente o medicamento recebeu autorização da Anvisa para ser comercializado em forma de cápsulas. “A semaglutida, aliada a uma rotina de exercícios físicos e a uma alimentação balanceada, que prioriza consumo de frutas e vegetais, cereais, proteínas magras e outros, ajuda na diminuição do peso corporal”, afirma Flávia Ribeiro, sócia-fundadora da Quality Farmácia de Manipulação.

Pedro Leão, médico pós-graduado em Endocrinologia, aponta que apesar de agir de forma rápida, os resultados da semaglutida são individuais. “Nas primeiras semanas a pessoa já começa a ver diferença, tanto no emagrecimento quanto no controle da glicose e na redução do apetite”, conta. “Entretanto, o esforço do paciente também faz diferença nesse momento, por isso é importante que o tratamento seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, composta por educador físico, nutricionista e um médico especialista, para que tudo dê certo para atingir o resultado desejado com segurança e saúde”, finaliza.

Cabelos saudáveis

Já o Citrato de Tofacitinibe tem indicação em bula para artrite reumatoide, artrite psoriásica e colite ulcerativa, mas também pode ser a solução para tratar a calvície e a alopecia areata, doença auto-imune que provoca a queda de pelos, incluindo os cabelos. Segundo estudo publicado recentemente no periódico científico Journal of Clinical Investigation Insight, o medicamento funciona ao inibir o ataque do sistema imunológico aos folículos pilosos dos pacientes. O médico dermatologista, Leonardo Spagnol Abraham, ressalta que o uso off-label do tofacitinibe deve ter recomendação médica. “A manipulação do medicamento é uma opção terapêutica para casos de difícil controle com os fármacos existentes”.

O dermatologista também aponta que o tofacitinibe não é uma medicação que possa ser utilizada por qualquer pessoa. “É importante que se realizem diversos exames laboratoriais para saber como está a saúde”, afirma.

Flávia Ribeiro aponta que o medicamento pode ser o primeiro passo para a melhora da autoestima. “Sabemos que os cabelos são parte significativa da construção da autoimagem tanto em mulheres quanto em homens, e após o uso do citrato de tofacitinibe, os pacientes já vão conseguir observar o retorno do crescimento dos fios, melhorando a estética e devolvendo um pouco do amor-próprio e dignidade”, comenta Flávia.

A farmacêutica reforça que os consumidores, antes de adquirirem os produtos, devem realizar consultas de rotina para avaliar o melhor tratamento. “É importante que todos procurem por médicos qualificados e que indiquem a melhor solução para cada caso”, ressalta. “As farmácias de manipulação estão disponíveis para produzir produtos e medicamentos de acordo com as necessidades e particularidades dos clientes”, finaliza Flávia.