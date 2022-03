Canon celebra o 35º aniversário do sistema EOS na América Latina

Compartilhe Facebook

29 de março de 2022.

São Paulo 29/3/2022 – O sistema EOS, que possibilita criar expressão visual por meio da fotografia, vídeo e até conteúdo de realidade virtual, amplia as possibilidades.

O sistema EOS da Canon fez sua estreia em março de 1987

O Grupo da América Latina da Canon anuncia que sua empresa matriz, Canon Inc., celebra neste mês seu 35o aniversário de lançamento do sistema EOS da multinacional, que inclui câmeras com lentes intercambiáveis e uma variedade de acessórios do sistema, começando pelas lentes EF intercambiáveis.

O sistema EOS da Canon fez sua estreia em março de 1987 com o lançamento da câmera EOS 650 Reflex (SLR) e lentes EF1. Nomeada em homenagem à deusa grega do amanhecer, a linha foi introduzida como o primeiro sistema de montagem totalmente eletrônica do mundo, representando uma nova geração de câmeras SLR autofocus (AF).

Durante a era das câmeras de cinema, os modelos EOS SLR ganharam elogios de diversos usuários por suas tecnologias e designs focados nos principais conceitos da Canon de alta velocidade e facilidade de uso. Durante esse período, a empresa lançou o modelo profissional avançado EOS-1 em 1989 e, com a introdução do compacto e leve EOS Kiss (EOS Rebel XS e EOS 500 em outras regiões) em 1993, conseguiu expandir sua base de clientes.

Após a introdução da EOS D30 em 2000, quando a popularização das câmeras SLR digitais estava crescendo, a Canon desenvolveu modelos inovadores como a EOS-1D (2001) de alta velocidade e alta qualidade de imagem orientado para o profissional, a EOS Kiss Digital (2003, EOS Digital Rebel ou EOS 300D em outras regiões), que atraiu uma ampla base de usuários, e a EOS 5D Mark II (2008), que incluiu gravação de vídeo em Full HD, em um esforço para entregar produtos que atenderam aos principais novos conceitos da empresa: alta velocidade, facilidade de uso e alta qualidade de imagem.

Em 2012, a tecnologia de vídeo EOS foi transformada para o setor B2B (business-to-business) na forma do sistema Cinema EOS, marcando a entrada da Canon na indústria de produção de vídeo.

A partir daí, a Canon continuou a atender a uma variedade cada vez mais diversificada de usuários. Em 2018, o sistema EOS R nasceu do desejo da Canon de projetar o suporte ideal para lentes e maximizar o apelo de suas novas lentes RF. A empresa continuou em 2020 com a EOS R5, a primeira câmera digital do mundo que fez gravações em 8K2. No ano seguinte, 2021, foi lançada a EOS R3, que possui capacidade AF de controle de olhos, e o sistema EOS VR para gravação de conteúdo VR.

O sistema EOS, que possibilita criar expressão visual por meio da fotografia, vídeo e até conteúdo de realidade virtual, amplia as possibilidades de expressão visual com uma linha de produtos composta por um total de 21 câmeras da série EOS3 e 104 lentes RF e EF4.

A Canon continuará aprimorando suas diversas tecnologias de processamento de imagens com base em sua tecnologia óptica principal para criar um sistema EOS que atenda às necessidades de usuários cada vez mais exigentes para promover a disseminação da fotografia e da cultura de vídeo.

É possível adquirir equipamentos da empresa como a EOS M200, a Rebel T7+ e a Rebel SL3 na loja oficial da empresa: https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ .

Website: http://www.cacnon.com.br