Estilo Trash Chic para você arrasar

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de março de 2022.

O estilo Trash Chic está dando o que falar por aí! Ainda não sabe do que se trata essa tendência? Entenda todos os detalhes neste artigo especial

A moda não cansa de nos surpreender! A cada estação, diversas tendências são responsáveis por pautar os desejos e necessidades do público. Em 2022, o movimento é exatamente o mesmo e já podemos avistar nas ruas o amplo uso do estilo Trash Chic.

Queridinho de muitas fashionistas, esse conceito consiste em montar composições que carreguem uma estética “desleixada”, mas, ao mesmo tempo, com um certo charme e sofisticação. Aliás, várias peças podem participar desse conceito, viu? O body, as botas, a calça jeans, entre muitas outras. Ou seja, há inúmeras possibilidades para quem está a fim de inovar!

Portanto, caso queira dar aquele up em seu closet, este é um momento e tanto. A seguir, saiba mais sobre esse conceito e descubra, de um jeito muito simples, como levá-lo para o seu dia a dia. Vamos lá?

Um resumo sobre o estilo Trash Chic

Especialmente após a pandemia, causada pela Covid-19, boa parte das pessoas passaram a valorizar — ainda mais — o uso de roupas confortáveis, prontas para facilitar as suas atividades do dia a dia. Looks apertados demais? Ou então, capazes de incomodar no decorrer de uma atividade? Que nada!

A onda agora é recorrer aos trajes larguinhos no corpo, exatamente como os itens com modelagem oversized e que já vinham fazendo sucesso nas últimas temporadas. Assim, o estilo Trash Chic também ganhou mais força nas ruas e passarelas.

De modo geral, esse tipo de produção consiste em utilizar não apenas elementos amplos, como também roupas que possuem um visual básico e, em alguns momentos, até parecem velhas.

Contudo, isso não quer dizer que o seu estilo pessoal ou charme devam ser deixados de lado. Para além disso, o Trash Chic, como o seu próprio nome já diz, permite a utilização de artigos prontos para elevar o status de uma combinação. Entre eles, os acessórios metálicos, as botas de salto alto e o que mais a sua imaginação permitir. Demais!

3 dicas para incluir o estilo Trash Chic em seu dia a dia

Antes de mais nada, é interessante saber que o estilo Trash e Chic é ótimo para os eventos casuais. Em outras palavras, a nossa recomendação é evitá-lo em ambientes corporativos e que exigem um dress code mais alinhado.

Em vez disso, prefira levá-lo para aquele encontro com as suas amigas, uma viagem ou, simplesmente, um passeio simples no shopping. Combinado?

Com essas informações em mente, você já pode partir para o que interessa — os truques certeiros para usar e abusar dessa proposta. Veja só as nossas recomendações!

Aposte no denim destroyed

Acima, falamos brevemente sobre como o estilo Trash Chic é conhecido por usar produções pautadas por modelagens oversized. Entretanto, caso queira intensificar essa proposta, você pode ir além.

Ao lado das peças com recorte amplo, considere experimentar aquelas que também possuem visual destroyed — puídos e rasgos em sua superfície. Na maioria das vezes, os elementos que mais abraçam essa proposta são as calças, jaquetas, shorts e camisas jeans.

Use camisas amplas

Aqui está mais um item indispensável no estilo Trash Chic: as camisas, preferencialmente, mais largas. Hoje em dia, você não terá dificuldade em encontrar modelos incríveis e em variadas estampas. As favoritas da vez são aquelas que possuem padronagem xadrez, ficando excelentes com denim e blusas mais justas de algodão.

Adicione os vestidos retos em seus looks

Por fim, estão os vestidos retos — que também não podem faltar nessas propostas. Não tem segredo: a dica é recorrer aos modelos curtos ou longos, mas que não sejam acinturados, e pautados por tons neutros, como o preto, o azul e o bege. Existem ainda as versões com furos e puídos, que estão prontas para exalar ainda mais estilo.

Como vimos, o Trash Chic é bem fácil de utilizar. E aí, pronta para desfilar com esse visual em seus programas favoritos? Aproveite para colocar todas essas dicas em prática e, depois, nos contar sobre o resultado. Nos vemos na próxima!