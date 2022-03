Panela de ferro mineira no roteiro da Estrada Real

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de março de 2022.

A comida mineira é muito famosa por proporcionar um ótimo sabor ao paladar, com uma diversidade de pratos e receitas diferenciadas. A comida mineira é rica em ingredientes nacionais, trazendo pratos típicos que costumam atrair brasileiros de todo o país, principalmente quando esses pratos são feitos na panela de ferro mineira.

Uma comida extremamente saborosa que pode ter um sabor único quando preparada em utensílios de qualidade deixando ainda mais saborosa. Vc já ouviu falar na panela de ferro mineira? Um utensílio indispensável para o preparo dos seus alimentos, que pode proporcionar mais saúde, sabor e praticidade na hora de cozinhar.

Neste artigo vamos compartilhar com vocês informações valiosas que vão te ajudar a escolher a melhor panela mais apropriada para o uso que vai te trazer vários benefícios.

Estrada real

A estrada real é uma das maiores rotas turísticas já encontrada em todo território brasileiro, são mais de 1600 quilômetros de caminhos que o destinos são várias cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os caminhos foram feitos para ajudar a preservar o patrimônio composto naquelas áreas. A estrada real é composta por quatro caminhos, são eles, Caminho velho, caminho novo, caminho sabarabuçu e caminho dos diamantes.

Em todo esse trajeto é possível encontrar restaurantes e lugares que oferecem comidas típicas da região feitas em panela de ferro mineira e com sabores incríveis, proporcionando um ótimo passeio e uma experiência maravilhosa.

A estrada real oferece uma infinidade de pratos típicos

É muito bom desfrutar de um bom passeio e conhecer lugares diferentes, fazer isso renova a alma e mente proporcionando bem-estar. A estrada real é um ótimo lugar para passear e se aventurar em um lugar antigo e com muitas histórias interessantes. Além de um lugar incrível, você vai ter a oportunidade de experimentar diversos pratos típicos e muito saborosos dessa região. Nada melhor do que provar uma ótima comida caseira feita em uma panela de ferro mineira que vai deixar sua comida muito mais saborosa.

Comidas típicas da região preparadas na panela de ferro mineira

Nada melhor do que encontrar um restaurante aconchegante que oferece comidas deliciosas e caseiras feitas em panela de ferro mineira. Nada melhor que um sabor de uma comida bem preparada com sabor de quero mais. Ao chegar na estrada real e por todo trajeto feito é fácil encontrar vários restaurantes com essa proposta e opções de diferentes pratos típicos da região.

Existe uma infinidade de comidas típicas que podem ser feitas na panela de ferro mineira. Aquele feijão tropeiro, costela de porco e muito mais. Na estrada real você vai poder escolher a melhor opção pra você e o que mais te agrada.

Panela de ferro um item de qualidade que é indispensável na sua cozinha

Ter utensílios de qualidade na sua cozinha é indispensável na hora de preparar as suas receitas, por isso é preciso escolher bem o que vai usar na hora de cozinhar. O principal item usado na hora de cozinhar são as panelas. A escolha de uma boa panela vai fazer toda diferença na hora de cozinhar.

O mercado hoje em dia oferece uma infinidade de opções de panelas, entretanto a maioria são feitas de materiais que liberam toxinas que são prejudiciais à saúde. Uma ótima opção é a panela de ferro mineira, ela possui uma ótima durabilidade é feita de ferro fundido que ao ser aquecida libera quantidades significativas de ferro nos alimentos, proporcionando mais saúde e um sabor incrível aos alimentos.

Vantagens de adquirir uma panela de ferro mineira

A panela de ferro mineira sem dúvida é uma ótima aquisição para quem busca um item de qualidade e com uma boa durabilidade. Abaixo vamos listar algumas vantagens da panela de ferro mineira.

Antiaderente natural

Enriquecem os alimentos com ferro

Mantém um cozimento uniforme por todo alimento

Elas são muito fáceis de limpar

Ótimo custo benefício

Ótima durabilidade, podendo durar a vida toda

A panela de ferro e seus benefícios à saúde

Sem dúvida alguma que cuidar da saúde tem que ser prioridade, uma boa saúde traz bem-estar e muito mais disposição. Por isso a cozinha tem que estar bem equipada de utensílios que ajudam na preparação sem alterar os benefícios dos alimentos.

A panela de ferro mineira preserva as vitaminas e os aminoácidos dos alimentos e ainda garante uma quantidade suficiente de ferro, pois ao ser aquecida ela libera ferro nos alimentos ajudando a preservar a sua saúde.

Neste artigo tivemos a oportunidade de compartilhar com você informações que vão te ajudar a entender os ótimos benefícios e vantagens que é ter uma panela de ferro mineira. Temos certeza que ao adquirir a panela de ferro você terá o prazer de ter esse utensílio que vai te trazer praticidade e um sabor único e incrível que só a panela de ferro vai trazer para as suas refeições.