Maior evento da indústria de conectividade do mundo anuncia novidades no setor

De 28 de fevereiro a 3 de março aconteceu o Mobile World Congress Barcelona 2022, o maior evento da indústria de conectividade do mundo. Realizado desde 1987, a última edição do evento antes do estouro da pandemia de Covid-19 reuniu 109,5 mil pessoas. Fabrício Kameyama, Ricardo Campos e Kátia Andrade, diretores da Weclix, provedora de internet via fibra óptica que opera em mais de 40 cidades do interior do estado de São Paulo, prestigiaram o evento para acompanhar as novidades de tecnologia móvel e fixa para residências e empresas, start-ups como fintechs, edutechs, healthtechs, aplicações de inteligência artificial, nichos de atuação com a nova tecnologia 5G, entre outros temas.

A feira foi realizada no mesmo local que ocupa desde 2013, na Fira Gran Via, em Barcelona, na Espanha. Com mais de 1.800 expositores de 180 países e 1.000 palestrantes, o evento incluiu representantes de operadoras e empresas de infraestrutura, o 5G é o principal tema do evento deste ano.

Segundo a diretora de Marketing, Comercial e Experiência do Cliente na Weclix, Kátia Andrade, o MWC Barcelona foi uma oportunidade de conhecer e estabelecer uma relação de confiança com os principais executivos dos maiores parceiros da Weclix. “Como a Weclix está sempre em busca de novas tecnologias para seus clientes B2C e B2B, o evento proporcionou a conexão com várias Startups detentoras de soluções inovadoras por segmento: saúde, educação, sistemas de gestão, etc. Além disso, as grandes marcas de telecomunicação puderam demonstrar como pretendem usar a tecnologia 5G em aplicações futuras, ou seja, para entretenimento, para obtenção de conveniência nas rotinas do dia a dia, para aplicações de realidade aumentada, dentre outras”, relatou.

Kátia também destacou que há duas grandes expectativas para o setor. “Primeiro, um grande investimento de praticamente todas grandes marcas na aceleração do uso da tecnologia 5G em várias aplicações de conveniência para o consumidor final e empresas e segundo, uma forte aposta de todas em estar presente no mundo Metaverso, ou seja, num ambiente virtual imersivo, interativo, coletivo e hiper-realista com realidade virtual, realidade aumentada ou outras tecnologias que compõem o Metaverso. Através de seus avatares será possível trabalhar, visitar amigos, viajar, comprar, ir a shows, fazer reuniões, tudo de maneira virtual”, explicou.

Para o presidente da Weclix, Fabricio Kameyama, além de conhecer de perto a vanguarda tecnológica que já está em operação no mundo através das grandes empresas deste setor, o executivo atendeu a reuniões de negócios com os principais fornecedores, como por exemplo a Huawei que já considera a Weclix como cliente chave e estratégico para os próximos anos. “A Weclix já possui uma posição de destaque no setor de Telecomunicações no Brasil por ser um dos maiores consolidadores regionais do Estado de São Paulo e esta imersão contribuirá para o próximo nível desejado para a empresa em termos de inovação tecnológica através da entrega de novos produtos e serviços. Nossa participação em um evento deste calibre só reforça a posição da Weclix no mercado e a importância de estreitar a relação com as maiores empresas globais do segmento”, finalizou Kameyama.

