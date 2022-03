Evento sobre certificação digital acontece em junho

Compartilhe Facebook

31 de março de 2022.

Brasília-DF 31/3/2022 – 19ª edição do evento abre, pela primeira vez, uma cota exclusiva de patrocínio para as Autoridades de Registro

O CertForum – Fórum de Certificação Digital, realizado desde 2003 pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), tradicional evento sobre certificação digital no país, será realizado de modo virtual nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022.

Com apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), a 19ª edição do evento abre, pela primeira vez, uma cota exclusiva de patrocínio para as Autoridades de Registro. Segundo o presidente executivo da AARB, Edmar Araújo, esta é uma grande oportunidade para as empresas ampliarem a visibilidade de suas marcas. “O CertForum oferece várias opções de divulgação, como o logotipo no site do evento com link para o site da AR, em banner rotativo no mapa virtual do evento, citação do nome da AR na abertura e encerramento do evento entre outras.”

Ferramenta que garante praticidade e segurança às transações feitas na internet, a certificação digital padrão Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) está presente em inúmeros campos da sociedade e tem colaborado para que o governo e a iniciativa privada ofereçam mais e melhores serviços digitais.

O público esperado para esta edição é de cerca de 2000 participantes. O CertForum é um evento gratuito, mediante inscrição prévia.

