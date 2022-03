Colaboradores satisfeitos significa empresa lucrando: Entenda mais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2022.

A abertura de um negócio é marcada pelo constante enfrentamento de de safios que envolvem desde a administração de processos operacionais e a ordenação de questões burocráticas, até a gestão adequada dos colaboradores em sua empresa.

A atenção direcionada para cada um desses tipos de ações é diretamente refletida na produtividade da empresa, na qualidade do serviço desempenhado, no rendimento e na lucratividade conquistada, bem como, no potencial de crescimento dos negócios.

Por isso, durante todo o desenvolvimento e gestão de startups os empresários precisam manter-se sempre atentos com a qualidade das estratégias administrativas, caso desejem obter sucesso com a marca.

Neste processo, o investimento na satisfação das equipes se faz essencial.

Importância de cultivar a satisfação dos colaboradores

Muitos empreendedores, especialmente os donos de micro ou pequenas empresas, costumam dar muita importância na gestão de marketing e branding.

Afinal, cada vez mais temos percebido que esse processo administrativo é a alma dos negócios e uma das melhores formas de ganhar relevância no mercado.

No entanto, o que grande parte dessas pessoas esquecem é que as ações de marketing e a conquista de um público mais abrangente deve sempre se iniciar dentro das próprias instituições, com os clientes internos.

Isso porque, são esses colaboradores os maiores responsáveis por tornar todas as ações institucionais possíveis, sendo aqueles que determinam a qualidade do serviço realizado e a produtividade de toda a linha de produção.

Isso faz com que essas pessoas sejam um dos maiores ativos de qualquer negócio.

Desta forma, investir em uma gestão de recursos humanos que seja capaz de construir e fazer a manutenção de uma equipe de alta performance é crucial para fazer com que a lucratividade almejada possa ser, de fato, alcançada.

Isso envolve a promoção de mais satisfação no trabalho.

Porque quando os funcionários têm uma atitude mais positiva em relação às tarefas profissionais, eles tendem a se sentir mais capazes de cumprir suas determinadas funções com propósito e tendo a certeza de serem essenciais para a companhia em que trabalham.

Como uma boa gestão de pessoas pode aumentar a lucratividade da empresa

Apostar em uma gestão de marketing e comunicação que priorize a conquista dos colaboradores da empresa é uma tarefa bastante laboriosa, afinal o que traz satisfação para os trabalhadores pode variar muito entre os indivíduos e ser um conceito bastante subjetivo.

No entanto, esse é um investimento que tende a proporcionar inúmeros benefícios para as instituições comerciais dos mais variados tamanhos e segmentos de atuação. Entre as maiores vantagens que podem ser observadas, temos:

Redução da rotatividade da equipe;

Aumento na produtividade geral da empresa;

Evolução na qualidade dos produtos ou serviços desenvolvidos;

Ganho de promoção orgânica para a marca;

Construção de um ambiente corporativo mais positivo e fluido.

Todos esses proveitos podem ser cultivados por meio de uma gestão de pessoas que seja apta a fazer com que os funcionários se sintam orgulhosos de integrar aquela equipe e empresa, tendo a certeza de que são tratados com justiça e apreço.

Todas essas medidas fazem o colaborador sentir que o seu trabalho está sendo realmente valorizado.

Assim, um bom gerenciamento de pessoal é absolutamente fundamental para a melhora da satisfação e do desempenho de todos os colaboradores, possibilitando também um aumento da produtividade e no alcance dos objetivos organizacionais.

Justamente por isso o curso de gestão financeira grade curricular enfatiza tanto a indispensabilidade de uma boa administração de equipes na conquista de um aumento da lucratividade corporativa.

Formas de garantir um gerenciamento de pessoas mais eficiente

Muito mais relevante do que apenas no momento da contratação de profissionais qualificados e que se encaixem com o perfil da instituição, a gestão de pessoas é uma área responsável por conduzir e comandar todo o capital humano das empresas.

Assim, durante todo o dia a dia das instituições, esse tipo de administração utiliza estratégias que permitam a conciliação entre os principais objetivos e visões do negócio com os interesses pessoais dos colaboradores.

No entanto, como esses interesses podem variar muito de acordo com os objetivos de carreira de cada indivíduo, os gestores precisam estar aptos a realizar diversas técnicas que possam aproximar a marca da conquista desses trabalhadores. Algumas formas de fazê-lo é:

1 – Conheça os colaboradores e suas necessidades

Obter satisfação no trabalho está constantemente relacionado com a promoção da motivação dos funcionários, e não é para menos. Afinal, uma pessoa satisfeita realmente possui mais ânimo para desempenhar suas funções.

Por isso, essa é uma preocupação em todos os segmentos do mercado e é até ensinado no mba em administração hospitalar e gestão em saúde.

Assim, uma solução bastante encontrada como forma de incentivar os colaboradores é o oferecimento de salários mais atrativos ou bônus por desempenho.

No entanto, esse tipo de estímulo pode não ser o suficiente para manter a satisfação com o trabalho por muito tempo.

Por isso, as lideranças precisam estar bastante conectadas com as pessoas que fazem parte das equipes, conhecendo-as e se familiarizando com as suas necessidades e expectativas. Pois, só assim será possível oferecer vantagens realmente efetivas.

2 – Estabeleça metas alcançáveis

Outra forma de combater a desmotivação e garantir que as pessoas tenham o devido empenho na produção de resultados mais otimizados é através da adoção de medidas que visem reduzir a falta de propósito no trabalho e a postura inflexível dos gestores.

Isso envolve, é claro, a construção de metas e objetivos a serem alcançados pelos trabalhadores. Isso porque, quando esses propósitos são irreais ou inalcançáveis, os indivíduos tendem a se sentir sobrecarregados, incapazes e insatisfeitos com as lideranças.

Assim, a qualidade e produtividade tendem a decair rapidamente.

Um bom gestor precisa estabelecer metas de acordo com dados prévios, levando sempre em consideração as capacidades de cada funcionário e as necessidades da instituição.

Deste modo, é possível estimular o desenvolvimento do serviço sem correr o risco de sobrecarga ou perda da qualidade do serviço.

3 – Aprenda melhores formas de fornecer feedback

Um dos conceitos mais importantes ensinados nos cursos de gestão de pessoas e liderança ead é a indispensabilidade do fornecimento e obtenção de feedback para/dos colaboradores.

Essa ação tem uma importância crucial para as empresas que desejam cultivar mais satisfação e lucratividade.

E isso se dá porque, ao fazer um feedback efetivo para as equipes, os gestores estarão reconhecendo o trabalho desempenhado por aqueles indivíduos, ao mesmo tempo em que demonstram preocupação e interesse com a sua evolução profissional.

Em contrapartida, ao estimular que esses talentos concedam seus feedbacks em relação à gestão e as ações tomadas pela instituição, expõe um interesse com as ideias e opiniões de toda a equipe. Isso ajuda a construir uma comunidade mais unida, integrada e satisfeita.

4 – Desenvolva melhores técnicas comunicativas

Cada vez mais temos percebido o impacto que uma comunicação efetiva é capaz de proporcionar nos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais.

Contudo, ao mesmo tempo, a conquista de uma comunicação clara e eficiente ainda é um dos maiores desafios, especialmente em ambiente corporativo.

A comunicação é um dos conceitos fundamentais da gestão de pessoas faculdade, pois ela é a base da construção de relacionamentos duradouros, para o alcance de uma organização maior dos processos comerciais e para o alcance das metas.

Por isso, é essencial que os gestores e toda a liderança sejam capazes de se expressar de forma clara, segura e transparente, eliminando qualquer tipo de ruído comunicativo que possa perturbar a transmissão das mensagens.

Entretanto, o setor de RH também precisa garantir que essa troca seja inclusiva, humanizada, propositiva e horizontal para que todos os clientes internos se sintam integrantes do grupo e aptos a expressar suas sugestões.

5 – Ofereça benefícios não obrigatórios

Ainda hoje muitos empresários associam o oferecimento de benefícios não obrigatórios como um luxo ou apenas um gasto extra dispensável. Mas, esse tipo de investimento pode ser uma verdadeira fórmula para o sucesso comercial.

Isso porque, além de auxiliar na atração dos talentos mais experientes do mercado, esse tipo de estratégia é fundamental para a retenção dos funcionários, como forma de mantê-los motivados e de conquistar resultados cada vez mais promissores.

E esses benefícios podem variar entre o oferecimento de:

Vale alimentação;

Vale refeição;

Vale cultura;

Flexibilização de horários;

Home office;

Plano odontológico;

Auxílio creche;

Convênios com academia;

Plano de saúde, entre outros.

A utilização dessas estratégias é um diferencial competitivo muito importante para o mercado, ajuda na construção de mais encorajamento aos trabalhadores e ainda demonstra para o público a preocupação com o bem-estar dos funcionários e da comunidade.

Além disso, esses benefícios são bastante flexíveis, possuem custos igualmente variáveis – o que torna o investimento ainda mais vantajoso – e, em alguns casos, podem ainda ser deduzidos no imposto de renda.