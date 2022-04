AUTOCOM 2022 traz inovações no setor e debate sobre a Simplificação Fiscal

Compartilhe Facebook

1 de abril de 2022.

Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paul 1/4/2022 – O varejo está em busca de soluções inovadoras capazes de promover a eficiência operacional, e ao mesmo tempo, oferecer novas experiências ao consumidor.

Soluções para aumentar a eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente e ainda reduzir custos e burocracia no setor de varejo, estão na AUTOCOM 2022 – maior feira de automação comercial da América Latina. Tecnologia e inovação a serviço do setor, da pré-venda à revenda.

Feira Internacional de Tecnologia para o Comércio – AUTOCOM, realizada de 5 a 7 de abril no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paulo traz na edição de 2022, entre muitas novidades no setor de automação comercial, um debate sobre a Simplificação Fiscal, o lançamento do Código 2D – evolução do código de barras e a demonstração da tecnologia aplicada em novos meios de pagamento, softwares de gestão e checkout para o varejo.

O painel sobre Simplificação Digital Fiscal abre uma série de conversas sobre temas que impactam o varejo no Brasil em busca da retomada do setor e da eficiência operacional. O Congresso AUTOCOM, mediado pelo presidente da AFRAC – Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviço, Paulo E. Guimarães (Peguim), traz como convidados Paulo Zirnberger de Castro, country manager da Sovos no Brasil e Eudaldo Almeida de Jesus, advogado, consultor e auditor aposentado do estado da Bahia.

O tema central dessa roda de conversa são os benefícios da aprovação do Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional sobre a criação da Nota Fiscal Brasil Eletrônica (NFB-e) e o Cadastro Nacional único para a abertura e manutenção das empresas, que funciona quase como uma extensão do CNPJ da empresa e poderia ser acessado por qualquer município ou Estado. Uma estimativa sobre a redução de custos e burocracia tributária está em torno de até R$ 150 bilhões por ano.

“Essa edição do Congresso é ainda mais necessária, pois o varejo está em busca de soluções inovadoras capazes de promover a eficiência operacional ao mesmo tempo que oferece experiências ao consumidor, que está cada vez mais exigente em relação à loja física”, afirma Paulo Eduardo Guimarães (Peguim). Quem for à feira também vai acompanhar em primeira mão o lançamento do Código 2D e suas aplicações. Para o varejo, as novidades vão desde a leitura do código no checkout, soluções que demonstram balanças até impressoras e leitores nos pontos de venda. Por meio da leitura do código pelo smartphone, o consumidor terá uma nova experiência de compra – da autenticidade do produto ao valor nutricional.

Dentre as vantagens do código bidimensional estão, a simplificação de processos, melhoria de gestão e controle de estoques, monitoramento de data de validade, e ainda a prevenção a perdas. Ao contrário do código de barras tradicional utilizado atualmente que carrega apenas 13 dígitos, o Código 2D pode conter milhares de dígitos e impressão em uma área menor nas embalagens.

Já as novidades sobre meios de pagamento eletrônicos, os expositores trazem soluções completas de pagamentos que geram maior e rentabilidade ao negócio, simulação de um checkout utilizando a maquininha POS, o lançamento do mini POS de baixo custo e uma impressora térmica.

Para empreendedores que desejam acelerar a capacidade do negócio há os self-checkout que automatizam o pagamento de compras em supermercados, farmácias e outros varejistas, cofres inteligentes, depositários de moedas e terminal de utilizado para escolha de refeições, compra de ingressos, entre outras aplicações e ainda, plataformas de pagamento na nuvem e recursos que transformam smartphones em pontos de venda para a realização de pagamentos.

Os softwares de gestão também apresentam muitas novidades:

ERP brasileiro omnichannel de comunicação omni-mídia, com etiquetas eletrônicas, digital signage e trade marketing integrados à comunicação tradicional de preços, que permite às lojas físicas vendas on-line sem a necessidade de integração com outras plataformas.

Plataforma de gestão food, com soluções de tecnologia de ponta para aquecer o mercado food, emissor de NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e e MDF-com extensões para compliance, dashboard, captura automática, mail, sheets, tax template, recuperação tributária e integrações de APIs, conector TotVus, conector Oracle Cloud, framework e conector.

Plataforma de atendimento omnichannel disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana nas principais redes sociais do mercado – WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, webchat, telefonia entre outros.

Hardwares com soluções completas ao varejo, que une soluções interconectadas entre varejo on-line e off-line com o objetivo de melhorar as experiências de consumo associadas ao aumento do desempenho na rotina de vendas do comércio.

As inovações sobre checkout vão de sistemas que toma conta de todos os aspectos de um restaurante (atendimento, operação, menu, cardápio, produção, relação com a cozinha, automatização de produção e delivery) e ainda oferecer relatórios, dashboards e inventário) a soluções para automação para a frente da loja e a retaguarda.

Os expositores trazem soluções de captura de dados que incluem leitores de códigos de barras, coletores de dados, terminais Android e etiquetas eletrônicas de preços, com foco especial em soluções que possuem a capacidade de melhorar a eficiência dos processos no varejo e logística. Além de apresentarem equipamentos de proteção de energia – nobreaks com tecnologias aplicadas aos sistemas de Automação Comercial, com o intuito de apoiar os diversos PDVs (pontos de vendas) presentes no segmento para aumentar sua produtividade e evitar falhas elétricas. Há ainda demonstração de AI – Inteligência Artificial israelense no self-checkout, balanças e PDVs que fazem com que os equipamentos aprendam sozinhos e melhorem o atendimento, conforme a utilização e reconheçam os produtos FLV, de forma automática sem intervenção humana.

Serviço:

Feira AUTOCOM 2022

Data: 5, 6 e 7 de abril de 2022

Horário: 10h às 18h

Local: ExpoCenter Norte – Pavilhão Amarelo – São Paulo

Informações: AUTOCOM 2022

CONGRESSO AUTOCOM 2022

Data: 5, 6 de abril de 2022

Horário: 10h às 18h

Local: ExpoCenter Norte – Pavilhão Amarelo – São Paulo

Informações e inscrições: Congresso AUTOCOM

Website: https://feiraautocom.com.br/