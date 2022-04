Transformação Digital e de Negócios no foco do Gramado Summit

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de abril de 2022.

4/4/2022 –

Evento acontece de 6 a 8 de abril, no Serra Park, em Gramado-RS

A Introduce, empresa de Caxias do Sul com atendimento em todo o Brasil e especializada em soluções e serviços para transformação digital e de negócios, será uma das atrações do Gramado Summit, evento que acontece de 6 a 8 de abril, no Serra Park, em Gramado-RS. A empresa contará com estande na área de exposição, onde trará ao público soluções voltadas à experiência do consumidor, adequação à LGPD, outsourcing de TI, jornada de segurança, CIO AS A SERVICE, automação de processos e governança.

No estande, de número 3, será possível conversar com os executivos e consultores da empresa, que poderão demonstrar aplicações de soluções em proteção de dados, entre outras, tratando os pilares da segurança da informação e conscientizando sobre a relevância da proteção de dados e a importância para a continuidade do negócio.

Além disso, as empresas poderão se informar melhor sobre serviços e projetos alinhados aos seus modelos de negócio, contando com apoios como condução em projetos data driven, gerenciamento da inovação, estratégias de competitividade, go to market e aculturamento de equipes.

O Gramado Summit tem como objetivo proporcionar aos empreendedores uma oportunidade para qualificar networking, leads e estar em contato com grandes players do mercado de tecnologia. Entre os palestrantes do evento, estarão presentes Monique Lima, da MIMO; Mariana Dias, da GUPY; Pedro Gazzola, da Roda Digital; Tony Celestino, do G4 Club; Maria Eduarda, da Enquadra; o filósofo Luiz Felipe Pondé; Thiago Concer, do OSV, entre outros.

Clientes da Introduce têm desconto especial nas inscrições para o evento, que podem ser feitas no site: https://bit.ly/3j1nt2D