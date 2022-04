IBRI realiza evento sobre o 5º Programa de Mentoring

Compartilhe Facebook

O IBRI realizará evento sobre o 5º Programa de Mentoring para Profissionais de Relações com Investidores, em 12 de abril de 2022, das 17:30 às 18:30, pelo canal do YouTube do Instituto.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza no dia 12 de abril de 2022, das 17:30 às 18:30, evento para esclarecer dúvidas sobre o 5º Programa de Mentoring para Profissionais de RI.

O programa tem o objetivo de compartilhar conhecimento entre os membros, estreitar contatos e desenvolver perspectivas complementares para a carreira. O conhecimento transmitido é válido tanto para membros de companhias já listadas como para empresas em processo de abertura de capital.

O evento será transmitido no canal do YouTube do IBRI e contará com a participação de Rodrigo Lopes da Luz, membro do Conselho de Administração do IBRI e coordenador do Programa de Mentoring; Rafael Mingone, diretor técnico do IBRI e mentor do 4º Programa de Mentoring; e Henrique Dias de Deus, associado do IBRI e mentorado do 4º Programa de Mentoring.

Serviço:

5º Programa de Mentoring para Profissionais de RI

Data: 12 de abril de 2022

Horário: 17:30 às 18:30

https://www.youtube.com/watch?v=r_j924LM4po

Website: http://www.ibri.com.br