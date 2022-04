Smartphones Android viram terminal de pagamento com Gertec

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 5 de abril de 2022.

São Paulo, SP 5/4/2022 – Tap2Pay transformará smartphones Android com NFC em um terminal de pagamento apenas com a instalação de um aplicativo

Soluções serão apresentadas na Fintech Revolution Xperience e focam no ganho em escala com baixo investimento



A Gertec, empresa brasileira de tecnologia para meios de pagamento, automação comercial e bancária, irá lançar na Fintech Revolution Xperience 2022, a solução de terminal por assinatura, TaaS (Terminal as a Service) e o Tap2Pay, possibilitando que qualquer smartphone Android com tecnologia NFC se torne um terminal de pagamento. O evento acontece em São Paulo, no próximo dia 05 de abril.

Os lançamentos vão ao encontro com tendências e necessidades do mercado, e a expectativa é que possa ajudar as empresas provedoras de serviços financeiros, principalmente as fintechs de pagamento a escalar sua operação com baixo custo e maior velocidade, permitindo também que foquem no core do seu negócio.

O TaaS (Terminal as a Service) é o modelo de terminal por assinatura, que possibilitará a estas empresas, por meio de um custo fixo mensal, a contratação de um pacote de serviços completo, eliminando assim os investimentos necessários para a compra de terminais de pagamento e toda a gestão operacional dos equipamentos. Com isto, a empresa pode focar nas atividades relacionadas efetivamente ao seu negócio, o que possibilitará também maior capacidade de crescimento e ganho de escala.

A solução de terminal por assinatura inclui um pacote completo de serviços que pode ser customizado conforme a necessidade do cliente, englobando: integração com a solução de pagamento, gestão logística, atendimento técnico especializado, serviço de monitoramento e atualização remota, plataforma de pesquisa de satisfação do cliente, entre outros.

Além da solução de terminal por assinatura, a Gertec apresenta o Tap2Pay. “Os recentes números demonstram o alto crescimento e adesão do uso da tecnologia de pagamento por aproximação (NFC) no varejo, vivenciamos um excelente momento para o lançamento da nossa solução Tap2Pay, que transformará smartphones Android com NFC em um terminal de pagamento apenas com a instalação de um aplicativo”, explica Jorge Ribeiro, CEO da Gertec. O executivo esclarece ainda que o uso desta tecnologia já vinha em crescimento, mas se expandiu fortemente durante a pandemia, principalmente em função da mudança de hábitos do próprio consumidor, que por questões de higiene e saúde, muitas vezes prefere não ter contato físico com os terminais.

O Tap2Pay permitirá que as empresas provedoras de serviços financeiro (fintechs, credenciadores, adquirentes, banco digitais, entre outros), consigam expandir a oferta de produtos, com uma solução de baixo custo, de ativação imediata, e que pode estar integrada ao aplicativo da empresa, complementando então a oferta atual de produtos, resultando em um maior potencial e velocidade de escala para estas empresas.

A Gertec está buscando assumir outros papéis no ecossistema em que atua, o desafio é desenvolver soluções que possam ajudar os nossos clientes a crescer e desenvolver o seu negócio, em um modelo que pode incluir uma oferta completa com equipamentos, plataformas e serviços, e o lançamento do modelo de terminal por assinatura é parte desta estratégia.

“Trabalhamos com muito foco em inovação, buscando sempre formas de alavancar o mercado e fomentar experiências positivas para todos os envolvidos. Estamos atentos às necessidades que o mundo está demandando atualmente para as empresas e startups, exigindo mudanças rápidas e cada vez mais digitais” ressalta Jorge.

Agenda:

Fintech Revolution Xperience 2022

05 de abril – Expo Center Norte, São Paulo – SP

Estande Gertec: P02

Website: http://gertec.com.br