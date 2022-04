Como ser um bom líder em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de abril de 2022.

Procurando uma definição de liderança? Bem, esta questão é mais complicada do que parece. Por exemplo, se você pesquisar esse termo no Google, encontrará cerca de 29.200.000 resultados. Apesar do grande volume, a definição real pode não ser o aspecto mais importante.

Pode ser mais relevante entender a liderança de uma perspectiva interna e traduzir suas próprias tendências, pontos fortes e abordagens na maneira como você interage, se comunica e influencia os outros.

Então, como os elementos essenciais de ser um líder podem ser definidos com mais clareza? Bem, ajuda começar com as coisas que têm o maior impacto e definir a liderança sob essa luz.

Para ajudá-lo nessa tarefa, aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a ser mais focado e claro em sua abordagem de liderança. Quando você pode definir o que a liderança significa para você, pode comunicar e influenciar com mais eficácia as pessoas que deseja liderar.

Portanto, o que é liderança?

Em suma, podemos dizer que liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas a agir em busca de um objetivo comum. Esta definição de liderança captura os elementos de ser capaz de inspirar os outros e estar preparado para fazê-lo.

A liderança eficaz é baseada em ideias (originais ou emprestadas), mas não acontece a menos que essas ideias possam ser comunicadas a outras pessoas de forma envolvente e persuasiva.

Em outras palavras, os líderes devem ser fontes de inspiração. Ele ou ela é a pessoa da equipe que tem a combinação de personalidade e habilidades que faz os outros quererem seguir sua liderança.

Mais especificamente, os líderes têm metas e padrões semelhantes aos quais devem aderir. No entanto, é comum que cada líder tenha seu próprio estilo e estratégia. Além disso, os estilos e abordagens de liderança variam com base em influências externas e desafios pessoais. A liderança incorpora os seguintes conceitos:

Otimismo

Honestidade

Inspiração

Decisão

Foco

Consistência

Empatia

Confiança

É importante ressaltar que você precisa definir seu estilo de liderança, mas também não se esqueça de considerar os aspectos-chave que fazem de você um líder (que você lerá a seguir).

Os pilares de líderes excepcionais

De acordo com o clássico de Dale Carnegie “Como fazer amigos e influenciar os outros”, os líderes têm vários princípios.

Seu conhecimento da natureza humana é tão importante hoje como era então. Resumimos o que Carnegie disse, os melhores líderes, de presidentes a pequenos empresários, o praticam regularmente.

Saber como criticar

Os líderes precisam apontar quando os membros da equipe não estão atendendo às expectativas, mas isso deve ser feito com cuidado para não semear ressentimento. Isso pode ser feito reconhecendo as conquistas do indivíduo relevante antes de apontar as falhas, por exemplo, sugere Carnegie.

Reconhecer seus próprios erros diante a equipe

Os melhores líderes não se apresentam como perfeitos. “Admitir seus erros – mesmo ocasionalmente – pode ajudar a convencer os outros a mudarem seu comportamento”.

Saber quando sugerir ao invés de ordenar

No livro, Carnegie comenta o caso do proeminente industrial Owen D. Young, que, em vez de dar ordens a seus subordinados, via suas demandas como conselhos (“Você pode considerar isso…”) ou Pergunta (“Você acha que isso vai funcionar?”). Você está tentando essa atitude com sua equipe também?