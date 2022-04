Tomar café traz algum benefício para a saúde?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

Sabemos que todos os alimentos podem ter benefícios e malefícios, quando um certo alimento ou bebida é ingerido em grande quantidades ele pode trazer algum mal-estar para a sua saúde.

E com o café acontece a mesma coisa, essa bebida que é tão adorada, principalmente entre os brasileiros, onde temos um país que é o maior exportador de café. Claro que não podia ser diferente né.

Podemos sair na rua e observar a quantidade de estabelecimentos que fazem a venda do café.

Atualmente temos ele em várias versões, como descafeinado, gelado, cappuccino, entre outras opções. Em alguns lugares está bem comum fazer a locação de máquinas de café também.

Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o café e falar de alguns benefícios que ele pode trazer à sua saúde. Fique até o final dessa leitura, pois vamos te encher de informações do nosso queridinho.

Uma pesquisa feita, descobriu que o café contém pequenas quantidades de alguns minerais, que são eles, potássio, zinco, magnésio, ferro, além da cafeína.

Conheça alguns benefícios de tomar café

Essa bebida já faz parte da tradição de muitos brasileiros à muito tempo, ele está presente na maioria das casas em nosso país e fora dele também, seja onde for ele faz o maior sucesso.

Além de ser muito saboroso, ele também faz muito bem para a saúde, você sabia que ele pode ser uma grande ajuda contra doenças, como o câncer, Alzheimer, estresse, diabetes, depressão, entre outros benefícios.

O café também ajuda na digestão após as refeições, ele pode rejuvenescer as células do corpo. Fizemos uma lista com alguns dos benefícios em que o café pode trazer para a sua saúde, veja só.

Evita o câncer

O café por ser rico em antioxidantes, ajuda a evitar alguns tipos de câncer como, o de mama, próstata, câncer da faringe e oral, fígado e esofágico. Você deve fazer a ingestão de uma xícara de café por dia para evitar esses cânceres.

Ajuda a diminuir o estresse

Alguns estudos feito pelo Brasil, Portugal e os Estados Unidos, aponta que ingerir café pode ajudar na diminuição do estresse e também faz com que você tenha maior desempenho no tempo de reação, raciocínio e memória.

Os estudos ainda são inconclusivos, mas acredita-se que a cafeína bloqueia os receptores que causam o estresse.

Rejuvenesce

Sabemos que as empresas de cosméticos investem em produtos que contenham antioxidantes e isso não é de hoje.

As indústrias de cosméticos procuram fazer produtos que contenham essas substâncias de antioxidante do café verde ainda, para que a sua eficiência seja ainda melhor.

Além disso, você pode aproveitar os benefícios do café na sua pele, utilizando a própria borra do cafe. E é bem mais sustentável.

Auxilia a fazer digestão

Um cafezinho depois do almoço, todo mundo gosta não é mesmo? Porém, você que ele é um ótimo ajudante na hora de fazer a digestão.

Mas atenção não é recomendado que você ingira café após as refeições a noite, pois isso pode atrapalhar seu sono, te deixando bem irritado.

Ajuda a controlar a diabetes

Estudos comprovam que o café ajuda a controlar a diabetes, isso porque ele contém ácidos clorogênicos e trigonelina alcaloide, fazendo com que a taxa de glicose e insulina baixem.

Ajuda a combater a depressão

Outra grande descoberta, foi que a cafeína pode ajudar na luta contra a depressão, foi comprovado que o número da doença em adultos e crianças podem ser bem menores quando são ingeridos café, mais ou menos umas quatro xícaras por dia.

Café pode ajudar no emagrecimento

Sim, o café pode ajudar você a emagrecer, pois, a cafeína pode ser um grande estimulante na hora de fazer exercícios e também ajuda a liberar ácidos graxos de gordura presente no nosso corpo, ou seja, ele ajuda a queimar gordura.

Auxilia no combate da osteoporose

Teve um tempo em que os médicos e especialistas jugavam o café como um vilão da osteoporose, eles acreditavam que o cafe fazia o impedimento da absorção do cálcio pelo organismo, fazendo com que os ossos ficassem enfraquecidos.

A pouco tempo, isso foi comprovada que é mentira, o café sendo consumido de uma forma moderada não vai causar osteoporose e nem ocasionar fraturas.

Ajuda a combater o alcoolismo e as drogas

Assim como acontece no caso da depressão ele também pode ajudar na luta com o álcool e as drogas.

Pesquisa feitas apontam que os ácidos clorogênicos e os quinídeos, que são formados na ora de torrar o café são mais relevantes que a própria cafeína na bebida. Que pode ser de grande ajuda na hora de combater essas doenças tão tristes.

O café pode fazer bem para o coração

Muitas pessoas devem saber, mas não há estudo comprovados em que o café possa fazer mal para o coração que ingerem cafe.