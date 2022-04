Planejamento é fundamental para realizar o casamento dos sonhos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2022.

Elaborar um bom cronograma de casamento auxilia os noivos a evitar imprevistos e garantir uma festa de sucesso

De acordo com os dados revelados pelo Portal da Transparência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), 2021 apresentou crescimento no setor nupcial de quase 20% em relação ao ano anterior e apenas 9,5% menor que as celebrações de 2019. Nos próximos anos, a tendência é que as porcentagens continuem expressivas e o número de casamentos realizados no país seja ainda maior.

Quem deseja fazer parte dessa perspectiva e dizer o tão aguardado ‘sim’ deve ter em mente que nem só com data e local se organiza uma cerimônia. O casamento é um evento repleto de detalhes e, por esse motivo, ter planejamento e elaborar um bom cronograma são fatores essenciais para garantir uma celebração digna dos sonhos.

Muitos casais apresentam dúvidas sobre quando e como começar a montar um cronograma de casamento, o que faz com que acabem se enrolando com tantos aspectos para verificar. Geralmente, indica-se que o planejamento comece um ano antes da cerimônia para dar tempo de organizar todos os detalhes e prever quaisquer imprevistos que possam surgir.

Elaborar um cronograma vai auxiliar os noivos a olhar com atenção para todas as etapas necessárias de uma celebração. Entre elas, estão os detalhes do orçamento, escolha da data, local e estilo da cerimônia, lista de convidados, fornecedores, criação de um site de casamento e planejamento da lua de mel.

Primeira etapa: pensando nos detalhes da cerimônia

O primeiro passo do cronograma é imaginar todos os detalhes básicos da cerimônia, ou seja, o orçamento, data, estilo e o local da festa. Nesta etapa inicial, também é interessante que os noivos decidam se vão organizar o casamento sozinhos ou contar com a ajuda de um cerimonialista.

O orçamento é o aspecto mais importante desse processo, pois é ele que vai determinar, por exemplo, o local, a quantidade de convidados e quais fornecedores serão escolhidos. É essencial que o casal seja realista e coloque na ponta do lápis o valor máximo que poderá ser utilizado para realizar a festa.

Após definir o orçamento, é hora de pensar no estilo da cerimônia — ela pode acontecer na praia, sítio, salão de festas ou até mesmo em casa. Para fazer essa escolha, o casal pode buscar referências na internet e alinhar o que encontrar às suas preferências e expectativas para o sonhado dia.

A data e o local vêm logo em seguida. Para escolher o melhor período, a dica é pensar nas estações do ano e descartar as de clima que menos combina com o casal e com o estilo de festa escolhido. Por exemplo, se os noivos optarem por uma cerimônia na praia, não dá para fechar a data em um mês de fortes chuvas.

O mesmo raciocínio ocorre com o local, pois é preciso aliar a disponibilidade do espaço à data predeterminada para celebrar o evento. O ideal é separar alguns nomes e deixar para bater o martelo depois de definir a quantidade de convidados para o evento.

É importante destacar que alguns locais costumam oferecer outros serviços, como buffet ou DJ. Esses serviços em conjunto podem ajudar a diminuir os gastos com outros detalhes da cerimônia.

Segunda etapa: convidados e fornecedores

A lista de convidados faz parte de uma das etapas iniciais, pois após o casal definir detalhes como orçamento e local do casamento, é necessário pensar em quais pessoas serão chamadas para a cerimônia.

Para facilitar o processo, os noivos podem começar listando grupos específicos por ordem de prioridade, como família, amigos e colegas de trabalho. O ideal é realizar uma lista prévia e, depois, cortar alguns nomes gradativamente.

Após determinar a quantidade de convidados, eles devem analisar os nomes de espaços pré-selecionados e alinhar a capacidade de cada um com o número de pessoas da lista e reservar a data o quanto antes.

Outra dica é separar uma pasta para guardar todos os contratos que virão a seguir. Os fornecedores do evento, por exemplo, também devem ser providenciados nesta etapa do cronograma de casamento.

Para encontrar profissionais que atendam às suas expectativas e necessidades, o casal pode olhar as referências que selecionaram na primeira etapa e buscar por opções dentro daquele estilo. De modo geral, deve-se buscar por fornecedores de buffet, bolos e doces, bebidas, fotografia, música, decoração, flores, alianças, lembranças, vestido da noiva, terno do noivo e espaços para cuidar da beleza no dia da cerimônia.

Terceira etapa: padrinhos e site de casamento

Após planejar toda a etapa estrutural do evento, chegou a hora de pensar nos padrinhos, pajens, damas de honra e demoiselles do casamento. Se esses personagens farão parte da cerimônia, este é o momento de convidá-los. Muitos casais têm costume de elaborar lembrancinhas e fazer o convite pessoalmente. No entanto, a escolha fica a critério dos noivos.

O site de casamento também deve ser criado agora, pois ele reúne todas as informações do evento, como data, local, horário e dress code. Além disso, nele também pode ser disponibilizada a lista de presentes de casamento.

Os noivos que optarem por utilizar convites físicos podem enviar os itens com o endereço do site, que pode ser acessado pela web ou por aplicativo pelos convidados.

O check-up de todos os detalhes acontece no final da terceira etapa. É neste instante que os noivos analisam se todos os preparativos estão nos conformes e se há algum imprevisto para resolver. Também é necessário confirmar a presença de cada pessoa convidada ao evento; ter atenção a esse detalhe ajuda a economizar com a festa.

Por fim, deve-se montar um roteiro da festa e informar ao espaço e ao cerimonialista sobre o cronograma do evento. O mesmo acontece com o DJ, que precisa receber orientações sobre o estilo do casal e as músicas que devem ser tocadas nos momentos mais importantes do evento, como a entrada dos noivos e primeira dança juntos pós-cerimônia.