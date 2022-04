Cresce procura por profissionais na área de TI e falta especialização no mercado

Compartilhe Facebook

11 de abril de 2022.

O programa Press Start tem por objetivo fornecer uma base sólida para formar profissionais na área

Com o principal objetivo de captar novos talentos, que atendam às necessidades do mercado de tecnologia da informação, a Lyncas, empresa de tecnologia da informação (TI) com sede em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, lançou a primeira edição do programa Press Start, para capacitar programadores que estão no início da carreira. Foram mais de 1,6 mil inscritos para dez vagas. Todos passaram por testes de fit cultural e técnico, e, quem avançou, participou de entrevistas com o time de Recursos Humanos e especialistas.

Segundo Maykon Meier, COO da Lyncas, e Anderson Frare, Tech lead do programa Press Start, atualmente, os profissionais estão passando por um período de treinamento, com duração prevista de dois meses. “Este momento consiste em desenvolver sistemas, aplicando tecnologias atuais e criando vivência em projetos, com metodologias e cultura de trabalho em equipe”, explica Frare. Ao final, cada participante do programa será direcionado para projetos dentro da empresa e oportunidades na área de TI.

O Press Start tem por objetivo fornecer uma base sólida para formar profissionais na área. Meier afirma que existem muitas pessoas migrando de outras áreas, como fotografia, engenharia e direito, por exemplo. “Para nós, é muito importante a qualidade no processo de formação dos programadores e, por isso, construímos um programa com acompanhamento, cronograma e inserção no mercado. A alta demanda de tecnologia acelerou essa questão”, aponta.

Depoimentos dos participantes

André Stanlley Benevides Viana é de Caraúbas, Rio Grande do Norte, e participa da primeira turma do Press Start. Ele decidiu tentar a seleção após um longo período de estudos por conta própria. “Vi no programa a oportunidade perfeita para colocar à prova tudo que tinha aprendido até então”, comenta.

De acordo com Benevides, o programa apresenta grandes contribuições para a construção do desenvolvedor e permite a integração e capacitação de novos talentos. “Para mim, o principal diferencial do Press Start é que os requisitos estão ligados com a vontade de aprender, já que uma das maiores dificuldades dos desenvolvedores, atualmente, está relacionada à primeira oportunidade, pois a maioria das empresas exige uma vasta experiência para começar”, destaca. O profissional ainda completa que, com o programa, sente-se preparado para encarar outros projetos.

Já Gabriel Marques Moya, do Mato Grosso do Sul, antes de decidir migrar para a área de desenvolvimento, atuou com a implantação de sistemas ERP, atendendo diversas áreas do atacado e varejo, e prestação de serviços e indústrias. “Diante das diversas tentativas anteriores, sem nenhum tipo de retorno, minhas expectativas estavam abaixo do esperado. Porém, vi que a Lyncas seria uma empresa diferente e, com certeza, a melhor escolha que fiz foi participar do processo seletivo”, observa.

Para ele, a experiência está sendo ótima, considerando que o programa proporciona segurança para futuros projetos e garante uma visão geral sobre o processo de desenvolvimento, trabalhando com modelagem de dados, construção de banco de dados e muito mais. “Como nem só de código vive um desenvolvedor, o lado pessoal e humano dentro da Lyncas é indiscutível. Mesmo com pouco tempo dentro da empresa, toda oportunidade que tenho de conversar com alguém, é única. Além do Press Start render múltiplos aprendizados técnicos, beneficia o trabalho em equipe e o aprendizado de diversas habilidades na parte pessoal”, garante.

As mulheres também estão presentes no programa. Vanessa Eich, de Jaraguá do Sul, conta que o Press Start foi um divisor de águas em sua vida, pois após dois anos com uma carreira acadêmica e profissional em outra área, decidiu iniciar os estudos na tecnologia. “O que mais me chamou atenção no projeto foi o aspecto da contratação profissional de desenvolvedor júnior, aliado ao treinamento, proporcionando uma oportunidade aos que não têm experiência”, enfatiza.

Ela explica que as reuniões são diárias com o líder de projeto, mensais com o líder de grupo e semanais com os outros desenvolvedores da Lyncas. “O Press Start mudou minha vida. É a realização de um sonho com a melhor base possível através da empresa”, assegura Vanessa.

