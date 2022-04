BFBC atualiza sobre novas regras para as fintechs

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de abril de 2022.

São Paulo 12/4/2022 –

O encontro online acontece em 13 de abril

Com o objetivo de fornecer informações sobre as atuais mudanças no mercado brasileiro de fintechs, a Brazil-Florida Business Council Inc., organização civil voltada à promoção de negócios bilaterais entre Brasil e EUA, localizada em Tampa, na Flórida (EUA), apresentará uma webinar sobre o assunto.

Com organização do Comitê de Inovação e Tecnologia, o evento intitulado “Novo Marco das Fintechs do Brasil e seu Impacto no Mercado Financeiro” acontece no dia 13 de abril, com transmissão via Zoom. O debate será apresentado em inglês, com tradução simultânea em português. O horário é 17h (horário da Costa Oeste). Por conta do fuso horário, no Brasil, começará às 18h.

O encontro acontece na esteira da divulgação pelo BCB, de um novo conjunto de regulamentos para as fintechs, sendo esta a primeira atualização das regras referentes ao tema em nove anos. O objetivo das medidas é estimular a competição neste mercado e controlar as estruturas de negócios mais arriscadas.

Para abordar o assunto, estarão presentes no painel especialistas do setor, como Ricardo Franco Moura, Diretor de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central do Brasil (BCB), Bruno Balduccini, Sócio do Pinheiro Neto Advogados, Ingrid Barth, Fundadora e COO do Banco Linker, Priscila Faro, Diretora Jurídico Regulatório Fintechs do Mercado Livre e Alexandre Graziano, Diretor Jurídico do Nubank.

Os interessados em participar do evento gratuito devem fazer a inscrição antecipadamente. Para isso, é necessário acessar o link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ToLHi0PSTcGBO57KBB9tWA