Acessórios trend: colares e brincos duplos para dar um up no seu look

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2022.

Conheça essas novidades e veja inspirações de combinações para as mais diversas ocasiões

Quem está de olho no que rola nas passarelas e também entre as blogueiras nas redes sociais sabe que as sobreposições estão com tudo, tanto nos acessórios quanto nas peças de roupa. Mix de colares, várias pulseiras e kit brincos são a moda da vez.

Existem várias formas de combinar acessórios. Eles podem ser parecidos e ter elementos em comum, como a mesma pedraria ou material, mas também podem ser totalmente diferentes, com mistura de cores, compondo looks surpreendentes e despojados.

Para quem ainda não sente segurança em fazer essas combinações ou quer ter à mão acessórios práticos para aquelas ocasiões em que não há tempo para pensar muito e fazer combinações, os colares e os brincos duplos são excelentes opções.

Práticas e estilosas, essas peças destacam qualquer produção. E, para quem quer ousar, ainda podem ser combinadas com outros colares ou brincos que deixem o look ainda mais marcante. A seguir, algumas inspirações para usar esses acessórios no trabalho, na balada, no passeio e onde você quiser.

Sem detalhes

Os detalhes são um diferencial e tanto em qualquer acessório, mas as peças simples, sem muitos detalhes, também têm o seu lugar, especialmente se estamos falando de colares duplos que, por si só, já têm estilo próprio.

Essas peças, inclusive, são mais fáceis de combinar com qualquer outro colar e demais acessórios, ou seja, são sempre curingas!

Correntes

As correntes estão em alta, seja no estilo body chain, seja nos colares e pulseiras dos mais diversos modelos e tamanhos. Aposte em um colar duplo com uma corrente maior tipo maxi e outra média. Dá até para combinar com um chocker, se a pessoa quiser ousar um pouco mais.

Correntes delicadas

As correntes também podem ser combinadas com outros colares mais delicados, deixando o visual romântico e, ao mesmo tempo, marcante. Experimente usar um colar de corrente com um duplo colar de pedrinhas; ou um duplo colar de correntes com um acessório mais delicado no meio. Romântico e sexy!

Gotas de pedras

Os colares duplos com gotas de pedras são elegantes e excelentes complementos para looks de cor única, especialmente se estes tiverem um decote que realce as peças. No entanto, esse acessório também pode ser o próprio detalhe em uma blusa lisa de gola alta, por exemplo.

Medalha e pedras

Um colar maxi com um pingente tipo medalha na ponta, mas que tem uma parte menor, com algumas pedrinhas, é delicado, mas, ao mesmo tempo, cheio de personalidade. Combine um brinco com a pedra do colar e não tem erro! Decotes V e U são perfeitos para essas peças.

Brincos com correntes

Os brincos com uma correntinha ligando dois furos ao longo da orelha também estão em alta. Para quem só tem um buraco na orelha, há opções em que uma parte é de pressão.

Eles podem ser delicados, perfeitos para looks mais românticos e para complementar composições clássicas. As correntes um pouco mais grossas, estilo rocker, são cheias de personalidade e deixam qualquer produção mais cheia de atitude.

Kit de brincos

Os kits de brincos são perfeitos para dois, três ou mais furos. São combinações para preencher a orelha de maneira autêntica, mas com uma lógica. Eles podem ser iguais, de tamanhos crescentes, com desenhos diferentes, com a mesma pedraria e até coloridos. Dos descontraídos aos elegantes, há opções para todos os gostos.

Mix nas orelhas e no pescoço

Também há opções de conjuntos que têm um kit de brincos e um colar duplo, para uma produção completa. O melhor é que os itens podem ser usados juntos, mas também separados, o que aumenta as possibilidades de combinações. Alguns jogos vêm também com um conjunto de pulseiras combinando, um charme.