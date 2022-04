Compras por impulso: como convencer seu cliente a realizá-las?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2022.

O processo de compra é o caminho que um consumidor percorre desde o momento em que sente a necessidade de ter algo até o momento em que ele realiza compras por impulso, ou não, sempre dependendo muito da situação.

Essa jornada envolve a identificação de problemas, busca de informações, avaliação de alternativas, decisões de compra e muito mais. Bem como, envolvendo uma série de fatores determinantes para que os clientes sejam convencidos a realizar sua compra.

Com isso, é necessário ter atenção nesse processo, para que as empresas consigam ter vantagens diante dessa situação e do convencimento dos consumidores para o consumo dos produtos e serviços disponibilizados.

Assim, sendo algo importante desde uma empresa de esquadrias de alumínio até empresas dos mais diversos ramos de negócios possíveis, fazendo com que se tenha atenção na utilização e nesse processo de fazer com que o cliente realize suas compras.

A mudança no perfil do consumidor

O comportamento do consumidor mudou consideravelmente nas últimas décadas, e o fácil acesso à informação tem desempenhado um papel fundamental. Por isso, as formas de convencer seu cliente a realizar compras têm evoluído e tomado novas proporções.

Anteriormente, o processo de vendas era relativamente simples. O produto ocupava o centro do palco, e a publicidade não direcionada era suficiente para convencer os consumidores a comprar.

Esse processo era adotado por diversas empresas, sendo algo simples e prático. Atualmente as empresas devem sempre inovar para conseguir ter esses resultados positivos, isso se aplica em diversas empresas, como uma empresa de entrega de encomendas ou qualquer outra.

Atualmente, porém, os potenciais clientes passam por um processo de compra mais complicado até decidirem comprar um produto ou alugar um serviço. Desse modo, para despertar essas compras por impulso no público devem ser estabelecidas estratégias elaboradas.

Se antes as pessoas decidiam comprar algo depois de ver um anúncio de TV, 90% das pessoas hoje leem comentários na internet antes de ir a uma loja. Diante de tais mudanças comportamentais, é imprescindível ter uma boa compreensão do processo de compra.

Ter essa compreensão e estar por dentro de diversas inovações, e ferramentas que surgem no mercado é algo fundamental e decisivo para que a realização dessas compras possa ser feita. Conseguindo êxito na venda de acessórios para bolsas até produtos e serviços variados.

Ao acompanhar a importância de conhecer os processos de compra, e o quanto essa compreensão auxilia ao fazer com que os seus consumidores realizem essas compras por impulso, veja a seguir como convencer seus clientes a realizarem compras de produtos da sua empresa.

Como convencer seus clientes?

Com tantas informações disponíveis, saber usar o convencimento nas vendas pode fazer com que as pessoas acreditem ou aceitem uma ideia, conseguindo atrair e conquistar a atenção do seu público, proporcionando algo único nessa relação.

No mundo dos negócios, a persuasão acontece em diferentes espaços, envolvendo todos os stakeholders da empresa, lidando com diversos aspectos e setores para que esse processo de compra aconteça de forma constante e elaborada.

Dessa forma, fazer com que os clientes realizem essas compras por impulso é um desafio e algo que deve se fazer presente em diversos ramos e empresas, adotando estratégias desde uma industria de farinha de trigo até uma empresa de publicidade.

Para o mundo comercial, está inserido desde a estratégia de marketing até o final do processo de vendas, principalmente no relacionamento entre o vendedor e o cliente. Assim sendo aplicada em diversos momentos essa interação e contato para esse impulso na realização da compra.

Desse modo, veja um exemplo para o entendimento e facilitação, uma empresa de comércio de recicláveis, ao entender a importância de fazer com que seus clientes comprem por impulso, elabora estratégias válidas e mais eficientes nesse processo.

O convencimento da venda deve ser feito de forma consultiva responsável, onde o vendedor ajuda o cliente a tomar a melhor decisão, o que gera credibilidade e confiança.

Com isso, elaborando uma estratégia válida e com o intuito de oferecer o melhor e mais adequado para o cliente nessa realização da compra, facilitando os meios e complicações dessa escolha.

Então, mesmo que o cliente não compre no início, ele pode voltar em um futuro próximo, estando mais preparado e provavelmente levando em consideração os relacionamentos que construiu antes.

Por isso, essa estratégia se mostra tão importante e necessária nos mais diversos negócios, conseguindo realizar e fomentar algo único no seu consumidor e nas pessoas que consomem seus produtos e serviços.

Agora, vamos aprender como usar esse recurso de convencimento na realização das compras por impulso em seu negócio, elaborando uma estratégia válida e eficaz em suas características e abordagens.

Como utilizar o convencimento a favor da sua empresa

O convencimento de vendas, por sua vez, é uma tática utilizada no mundo dos negócios para atrair potenciais clientes a comprar, conseguindo fazer com que os consumidores realizem compras e consumam serviços por impulso.

Dessa forma, a sua utilização se faz presente em todo o mercado de trabalho, sendo um diferencial e tanto nesse processo de compras e contato com os clientes, sendo algo necessário desde uma empresa de desinfetante até uma empresa de roupas e acessórios.

E não pense nesse convencimento e na realização dessas compras por impulso como uma forma de trapaça ou engano, é apenas uma forma de melhorar a comunicação com seu interlocutor.

Com isso, proporcionando uma experiência única e totalmente vantajosa para os clientes e consumidores nesse processo, conseguindo transformar essa compra em uma experiência completa e diferente em cada detalhe.

Em maior ou menor grau, somos guiados por outros, seja de forma mais profunda ou mais sutil. Assim, sendo algo natural essa forma de convencimento e estratégias para que isso aconteça em sua empresa.

Obviamente, quanto mais complexa a venda do seu negócio, maior a necessidade de persuasão, principalmente na venda de consultoria. Por isso, as estratégias e formas de se levar esse processo devem sempre ser elaboradas com calma e precisão.

Veja um exemplo para um entendimento desse processo: uma fábrica de embalagens ao encontrar uma maneira válida de alcançar e convencer seu público a realizar essas compras por impulso, tem vantagens inimagináveis em toda sua rotina.

Portanto, os vendedores devem ser apaixonados pela arte do convencimento para atrair e convencer os clientes de que seu produto e/ou serviço é a melhor opção para eles, conseguindo criar essa diferenciação diante do mercado.

Quando as técnicas de convencimento são usadas nas vendas certas, os vendedores não apenas fecham a venda, mas fortalecem sua vantagem competitiva, fazendo com que a empresa se torne referência e conquiste seu espaço em um mercado amplo e competitivo.

Para isso, é necessário dominar habilidades, técnicas e comportamentos de vendas. É preciso saber lidar com os obstáculos no caminho. É necessário realizar uma espécie de projeto de arquitetura, medindo todas as suas ações e movimentos nesse contato.

Com isso, acompanhe por fim algumas dicas para realizar essa técnica do convencimento e aplicar isso na rotina e no dia a dia da sua empresa, tendo um elemento importantíssimo nesse processo.

Dicas para convencer seus consumidores a compra

As dicas e técnicas citadas trazem através de suas características e utilização, a forma desse convencimento e o quanto é fundamental que as empresas trabalhem com a compra por impulso e em despertar isso em seus clientes.

Acompanhe as técnicas para que esse recurso seja algo frequente e uma vantagem em sua empresa.

Reciprocidade;

Aprovação social;

Compromisso;

Referência.

Para facilitar o entendimento, confira detalhes sobre cada um dos tópicos citados anteriormente!

Reciprocidade

A reciprocidade ocorre quando as energias são equilibradas e trocadas, seja um favor, um serviço ou uma rejeição, conseguindo extrair o melhor diante dessa relação e da troca envolvida. Portanto, ao tomar uma atitude, espere que a outra pessoa responda ao gesto.

Aprovação Social

Eu sei que você tem sua própria opinião, mas mesmo os conceitos que formamos são baseados em outras pessoas que admiramos e concordamos com seu modo de pensar.

Algumas pessoas são mais críticas, especialmente quando se trata de ideias complexas, por isso ter a aprovação e a popularidade de todo o meio faz total diferença nesse processo.

Compromisso

O compromisso tem a função de gerar uma necessidade de fazer algo nos outros, existem várias maneiras de fazer isso, como agendar a próxima reunião em uma data e horário determinados para que o cliente não tenha muito espaço para desistir.

Assim, conseguindo estabelecer um contato e uma interação nesse processo, gerando ainda mais confiança e uma conexão através desse contato.

Referência

Dúvidas de permissões e referências são válidas para vendedores, mas principalmente para empresas. Assim, gere autoridade no mercado, mostrando assim como você sabe do que está falando e tem autoridade no assunto.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.