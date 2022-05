Viaje para Porto Seguro durante as férias de julho

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 30 de abril de 2022.

Um dos principais destinos do litoral baiano, Porto Seguro tem a

temperatura média de 25ºC durante o mês de julho.

Porto Seguro, na Bahia, é aquele destino em que é possível aproveitar o ano inteiro. A cidade, sempre acolhedora e de alto astral, está sempre pronta e tem programação diversa para receber os turistas. Seja com as belezas naturais, com as festas e também com as riquezas gastronômicas, Porto Seguro é destino certo seja qual for o período da viagem.

Prova disso é que o litoral baiano não decepciona no período mais frio do ano. Se é difil curtir praias ou parques em muitas cidades brasileiras durante as estações do outono ou inverno, em Porto Seguro não é bem assim. Em julho, por exemplo, o sol aparece na maior parte dos dias. A temperatura média é de 25ºC. Além disso, as praias estão mais vazias e os preços dos passeios, bares e restaurantes costumam ser bem mais convidativos.

Para os visitantes mais baladeiros, que procuram um local agitado, a Praia de Taperapuan é uma boa opção. Ela conta com as barracas mais famosas da região. São complexos de lazer com boa música, cardápio diversificado e restaurantes com uma boa vista para o mar.

Durante o mês de julho, a Azul terá como diferencial alguns voos diretos de Montes Claros para Porto Seguro. São passagens com descontos em um período de boa procura pelo destino. Os voos de ida e de volta tem partida em Montes Claros. Eles são vendidos por R$ 1278 e válidos entre os dias 24 e 31 de julho. Os bilhetes são comercializados já com todas as taxas inclusas no valor final.

Clique aqui e compre a sua passagem de Montes Claros para Porto Seguro.

A nossa equipe também encontrou passagens com partida em Montes Claros com preços promocionais para outras regiões do Brasil. Entre os destaques estão os voos para São Paulo (R$ 544), Rio de Janeiro (R$ 629), Curitiba (R$ 654) e Brasília (R$ 658). Outra boa opção é com destino a Cabo Frio (R$ 877). As passagens são ida e volta e o valor conta com todas as taxas inclusas. As passagens são para os meses de agosto e setembro.

Voos com partida em Belo Horizonte

Algumas passagens com embarque em Belo Horizonte também estão sendo vendidas com preços promocionais durantes os meses agosto e setembro. O período de baixa temporada em vários destinos do país é sempre uma boa opção para quem deseja viajar pagando pouco.

Entre os destaques, com partida na capital mineira, estão os destinos de São Paulo (R$ 310), Rio de Janeiro (R$ 314), Cabo Frio (R$ 386) e Vitória (R$ 416). Os voos são de ida e volta. Nos valores, todas as taxas já estão inclusas. Além dos destinos da região sudeste, também é possível adquirir bilhetes promocionais para outras regioões do país.

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Lei aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou realiza reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção para a sua viagem.