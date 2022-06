Gol anuncia que irá ampliar ofertas de voos diretos em Montes Claros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 3 de junho de 2022.

Companhia passa a oferecer voos diretos de Montes Claros para Brasília e Salvador. Operações começam a ser feitas em setembro deste ano.

A Gol, maior companhia de voos domésticos do país, está ampliando os destinos para quem embarca em Montes Claros. A cidade mineira, onde se localiza o aeroporto Mário Ribeiro, importante base que atende o norte do estado e o Vale do Jequitinhonha, agora se conecta a Brasília (BSB) e Salvador (SSA). As operações começam a ser realizadas no dia 1º de setembro. O serviço é feito em parceria com a Voepass.

Tanto a rota para a capital soteropolitana como para a capital federal terá a oferta de três voos semanais. Os voos com embarque em Salvador serão sempre às terças, quintas e sábados. Já a volta de Montes Claros para a capital baiana será sempre às quartas, sextas e domingos.

O trajeto entre Montes Claros e Brasília será sempre às terças, quintas e sábados. A volta de Brasília às segundas, quartas e sextas. A companhia irá continuar com a operação de voos diretos da cidade para São Paulo.

A companhia afirmou que, além de atender mais clientes de uma das três mais importantes regiões do estado, a Gol também vai ampliar as ofertas de voos a partir de Confins (CNF), o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, para outras cidades do país, especialmente da região nordeste.

A partir deste mês de junho, a Gol oferece novos voos diretos de BH e região para Fortaleza (FOR), Maceió (MCZ), Natal (NAT), Recife (REC) e Porto Alegre (POA). Serão também ampliadas as ofertas de voos a partir de Confins para São Paulo-Congonhas (CGH), Brasília (BSB), Porto Seguro (BPS), e Salvador (SSA).

A novidade também é acompanhada de vantagens para clientes smiles. Segundo a companhia, todos que voarem de/para Ipatinga, Montes Claros ou Uberaba, com passagem adquirida junto à GOL, conseguirão acumular milhas no programa de fidelidade Smiles em todos os trechos. Uma viagem de Uberaba para qualquer cidade com conexão em Guarulhos, por exemplo, valerá milhas Smiles desde a origem até o destino final. As passagens já começaram a ser vendidas no site da companhia.