6 Alimentos para você incluir na sua dieta e melhorar a saúde

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Durante a pandemia que durou mais de dois anos, muitas pessoas acabaram ficando mais deprimidas e debilitadas em virtude do isolamento social e a saúde ficou mais vulnerável. Então, é importante ficar atento para alguns alimentos que você consome, que podem gerar inflamações ou outro tipo de problema no seu corpo, enquanto outros podem melhorar consideravelmente a sua saúde e bem-estar.

Veja a seguir, 6 alimentos saudáveis para você incluir na sua dieta e melhorar a saúde do seu corpo:

Oleaginosas

As castanhas compõem este seleto grupo das oleaginosas e, por terem muitos nutrientes, são alimentos saudáveis e super indicados para melhorar a saúde, de maneira geral. Elas auxiliam no bom funcionamento do cérebro, são fontes de proteína e gorduras boas. Dentre elas, podemos citar a castanha de caju, a castanha do pará e o amendoim.

É possível incluir as castanhas no seu café da manhã, em forma de leite vegetal ou no lanche da tarde, por exemplo, de maneira in natura.

Salmão

Este peixe possui uma das carnes mais nobres e com a maior quantidade de nutrientes. Ele é rico em proteínas e ômega 3, este último encontrado apenas em peixes de água salgada.

Além de melhorar a sua saúde, o salmão ainda contribui para a manutenção do seu peso. É uma carne muito saborosa, que pode ser consumida crua em forma de sashimis ou grelhada, por exemplo.

Abacate

O abacate já foi considerado um vilão por muitos, mas pra quem curte treinos pesados, ele é um ótimo alimento, pois além de dar bastante saciedade, ainda é fonte de proteínas e gorduras boas.

Vale a pena dosar o seu consumo, mas é muito fácil de incluí-lo na dieta. Basta picar alguns pedaços na salada verde, por exemplo, ou ainda, no lanche da tarde, pode ser consumido com pão integral e atum enlatado.

Ovos

O ovo de galinha também já foi motivo de muita discussão por estar associado ao colesterol, mas, depois de muitos estudos, podemos concluir que ele é um alimento muito benéfico para incluir na sua dieta e melhorar a saúde. O seu colesterol, na verdade, tem pouco impacto no corpo humano de uma pessoa saudável.

Então, não deixe de incluir este super alimento na sua dieta. Ele pode ser preparado de diversas maneiras, cozido, mexido, em forma de omelete com alguns legumes ou até mesmo frito, muito apreciado por alguns.

Azeite de Oliva

O azeite de oliva na sua forma extravirgem, faz muito bem a saúde, pois mantém todas as suas propriedades nutritivas. É claro que, por se tratar de uma gordura, precisamos consumi-lo com moderação. Mas, de maneira geral, ele pode ser utilizado em todos os preparos que exigem algum tipo de gordura. Vai bem tanto em receitas salgadas como em receitas doces.

Aveia

A aveia é um cereal muito utilizado na culinária no preparo de doces saudáveis. Ela possui uma grande concentração de fibras, o que ajuda no bom funcionamento do nosso corpo.

A aveia pode ser adicionada em vitaminas, iogurtes, bolos e tortas. Geralmente, é encontrada nos supermercados em diferentes texturas, podendo ser mais grossa, em flocos ou como farinha.

Sabemos que não é fácil mudar um estilo de vida. Mas, se você deseja ter mais saúde e disposição, vale a pena fazer um sacrifício inicial para mudar alguns hábitos. Deixe de lado o açúcar branco, alimentos muito gordurosos e a farinha de trigo. Gradualmente, você pode inserir na sua dieta estes 6 alimentos listados acima e perceber as mudanças no seu corpo.

Uma dieta equilibrada proporciona maior qualidade de vida. Os benefícios vão desde a melhora no humor até uma noite de sono mais tranquila. Faça o teste e boa sorte.