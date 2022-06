As maiores loterias do mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de junho de 2022.

Se você tem o costume de apostar em jogos de loteria, o que acharia da ideia de conhecer as maiores loterias do mundo?

No Brasil, a Mega Sena é a maior loteria, e não é por acaso que é a que recebe o maior número de apostas, afinal, o prêmio é milionário, podendo chegar a mais de R$ 200 milhões.

Mas se você comparar com as loterias de outros países, esse prêmio é um tanto insignificante.

Só a título de curiosidade, em 2012, na Espanha, o “Sorteo Extraordinario de Navidad” ofereceu uma premiação no valor de R$ 720 milhões de euros, o que equivaleria em reais na época, nada menos do que R$ 2 bilhões.

Ficou curioso para conhecer as loterias mais famosas do mundo? Continue a leitura e descubra!

Quais as maiores loterias do mundo?

Vamos listar aqui não apenas as maiores loterias do mundo, mas também os sorteios especiais, pois também oferecem prêmios bilionários:

PowerBall – Estados Unidos

A loteria americana PowerBall ocupa o primeiro lugar da lista quanto aos maiores prêmios do mundo.

Em 2016, pagou o maior prêmio da história: US$ 1,586 bilhão, o equivalente em reais a R$ 7,6 bilhões, que foi distribuído entre 3 apostadores.

Além disso, é uma das loterias que mais recebem apostas online.

MegaMillions – Estados Unidos

A MegaMillions registrou o segundo prêmio de loteria do mundo, mas foi a que pagou maior valor apenas para uma aposta: US$ 1,537 bilhão (R$ 7,4 bilhões), em 2018.

EuroMilhões – Europa

Embora as duas loterias americanas ocuparem as primeiras posições, em 2021, foi pago o maior prêmio na Europa: 220 milhões de euros, aproximadamente 1,1 bilhão de reais.

A EuroMilhões é uma loteria europeia da qual fazem parte 9 países.

EuroJackpot – Europa

Recentemente, a EuroJackpot passou a oferecer dois sorteios semanais, aumentando assim as chances dos apostadores.

Em março de 2022, pagou o prêmio de 90 milhões de euros, o equivalente em reais a cerca de R$ 476 milhões.

No entanto, novas regras foram adotadas, e a partir de agora, o teto máximo de premiação é de 120 milhões de euros.

Mega-Sena – Brasil

A Mega-Sena é a maior loteria do Brasil e da América do Sul, com dois sorteios por semana, porém, distribui prêmios milionários em determinadas épocas do ano, como a famosa Mega da Virada.

Já entre os sorteios especiais, podemos citar:

Loteria de Natal Espanhola El Gordo : sorteio na época do Natal, e em 2021, pagou o prêmio de 2,408 bilhões de euros (R$ 12,7 bilhões);

Loteria El Niño : é um sorteio realizado em janeiro, cujo prêmio principal foi de 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões);

Mega da Virada : na última Mega da Virada, o prêmio bateu recorde, e foi de R$ 378 milhões;

Lotofácil da Independência : sorteio realizado em setembro, e com muito mais chances de ganhar do que a Mega Sena e a Quina;

Quina de São João : sorteio realizado em junho, e em 2021, o prêmio foi de R$ 204,8 milhões, com 8 ganhadores;

Super Sorteio da Euromilhões : são sorteios que só são divulgados semanas antes, e o último foi em abril, cujo prêmio foi de cerca de 130 milhões de euros (R$ 689 milhões).

Se você achava que a Mega Sena, particularmente a Mega da Virada, pagava um prêmio bilionário, conhecendo agora as maiores loterias do mundo, viu que existem prêmios muito maiores.

E a explicação é muito simples: os valores arrecadados são muito maiores. E quanto às loterias americanas, saiba que o americano aposta muito mais que o brasileiro.

Mas é importante mencionar aqui que a nossa moeda está desvalorizada, e na hora de converter, o valor fica astronômico.

E o jogo do bicho?

Embora o jogo do bicho não seja regulamentado, não poderia ficar de fora das maiores loterias do mundo, afinal de contas, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes.

Não é por acaso que as buscas no Google por resultado do jogo do bicho de hoje, tem mais de 2 milhões de buscas mensais.

Talvez você não saiba, mas a Câmara aprovou o projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, como bingos, cassinos, jogos online, inclusive o jogo do bicho. No entanto, ainda precisa passar pela aprovação do Senado.

Para a legalização, será concedida a exploração do jogo do bicho por um prazo de 25 anos, mas é necessário atender a uma série de requisitos.

Além disso, todos os registros da empresa, bem como das apostas ou extração, deverão ser informatizados, para que a União tenha acesso a essas informações.

Quanto ao apostador, se receber um prêmio até o limite de isenção de Imposto de Renda, não haverá necessidade de identificação.

Quais as chances de ganhar nas maiores loterias do mundo?

Talvez você esteja se perguntando sobre as chances de ganhar nas maiores loterias do mundo, e ao comparar entre aquelas que distribuem premiações bilionárias, a Mega-Sena não é tão difícil assim.

Veja o exemplo da EuroMillions, que se assemelha com a nossa Quina, que sorteia 5 números.

No entanto, na loteria europeia, além de acertar os 5 números, é necessário encontrar duas “estrelas da sorte” no volante. E sabe quais são as chances? 1 em 139,8 milhões.

Comparando com a Mega-Sena, é 3 vezes mais difícil.

Já a MegaMillions, pode até parecer fácil, mas é muito mais complicado. Entre 70 números, o apostador escolhe 5 dezenas em 70 números, mas não é só isso.

Além das 5 dezenas, ele deve escolher mais uma dezena entre 25 números. Para ser o ganhador, é necessário acertar as 6 dezenas.

Nesse caso, as chances são 1 em 302 milhões, cerca de 5 vezes mais difícil que a Mega.

Enfim, por mais que os prêmios das loterias sejam consideravelmente maiores que os da Mega-Sena, as chances de ganhar são significativamente menores.

Vale lembrar também que os valores das apostas também são mais altos. Enquanto na Mega-Sena, a aposta simples sai a R$ 4,50, na PowerBall, a aposta é de R$ 28,00.

Você sabia que existem sites onde é possível apostar nas maiores loterias do mundo? Quem sabe se você não é o próximo bilionário?