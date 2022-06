Como o empoderamento feminino pode ajudar o desenvolvimento das empresas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Por todas as partes da sociedade muito se fala sobre o empoderamento feminino, e formas de presença mais igualitárias, afinal de contas vivemos em uma sociedade com percentuais de homens e mulheres extremamente parecidos.

Mesmo assim, dentro do mercado de trabalho, na prática, a realidade não é a mesma, estando muito distante do ambiente comum, mulheres são minorias em altos cargos e de relevâncias dentro de empresas.

Isso ocorre pois, estruturalmente mulheres possuem mais obstáculos na sua carreira profissional, e como se não bastasse, as poucas que conseguem passar por cima das dificuldades que somente elas enfrentam, ainda recebem menos, para exercer a exata mesma função em comparação à um homem.

O empoderamento feminino vai muito além das empresas, as práticas que deixem todo o cenário nivelado devem ir além do ambiente de trabalho, é preciso que estejam enraizadas na sociedade como um todo.

O que é empoderamento feminino

O empoderamento é a forma como as pessoas conscientizadas buscam para tentar minimizar os efeitos da desigualdade de gênero que afeta todas as áreas da sociedade, indo além do ambiente profissional.

Em outras palavras, é um conjunto de táticas e atitudes que visam fortalecer as mulheres através da liderança feminina, promovendo a equidade de gêneros.

O termo foi cunhado pela primeira vez pelo filósofo brasileiro Paulo Freire, que utilizou o “empowerment” e o definiu como “ a capacidade que o indivíduo possui para realizar por si mesmo, as mudanças que são necessárias para evoluir e se fortalecer”.

Porque o empoderamento é tão importante

Falar sobre a importância do empoderamento é algo completamente delicado, visto que, em um cenário ideal ele deveria ser praticado e pronto, afinal, somos todos iguais e temos o direito de possuir as mesmas oportunidades.

Falando somente sob esta ótica, não seria importante falar sobre empoderamento, principalmente pois, sob condições ideais ele não seria necessário, mas trazendo esta filosofia para a realidade, empoderamento feminino ainda é um assunto muito necessário.

Segundo uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, o simples ato de fornecer uma equidade de gênero no mercado de trabalho, faz com que todo o meio seja beneficiado, com fortalecimento da corporação, toda a economia se torna ainda mais aquecida.

Práticas de empoderamento que vão gerar um grande impacto em uma empresa

A maioria das empresas de desdobram buscando por novos e mais efetivos talentos, mas isso só acontece, pois, elas estão literalmente ignorando ao menos metade das opções, uma empresa com equidade de gênero, é mais organizada, efetiva, lucrativa e possui os melhores colaboradores.

Por isso listamos as melhores práticas de empoderamento e equidade de gênero.

Remuneração igualitária

Uma pesquisa realizada apenas no Brasil, apontou que os números da desigualdade são ainda mais alarmantes do que era de se esperar, com a mulher recebendo muito menos que os homens que exercem a mesma função.

Para cargo de consultor, por exemplo, a mulher recebe em média 62 % menos que os homens, cargos com as maiores graduações este número cai, as funções do setor operacional chegando a 58 %, e especialistas alcançando uma média de 51 % menos.

As diferenças não param por aí, a mesma pesquisa mostrou que, dentro das pessoas que recebem aumento, o homem é sempre priorizado perante uma mulher, sendo assim, a maioria dos bonificados são homens.

Por um fim na diferença no modo de lidar

O primeiro passo, para pôr um fim na desigualdade e no desequilíbrio é mudando a fundo o modo como a mulher e o trabalho são vistos, para iniciar a mudança é necessário moldar a cultura e o modo como as mulheres são vistas no mercado de trabalho.

Não há como mudar a sociedade enquanto as ideias retrógradas continuam.

Saiba criar um ambiente igualitário

Para começar realmente a promover o empoderamento feminino, é necessário entender a diferença entre igualdade e equidade. Muitos dos gestores de empresas pecam justamente neste aspecto, pois, eles tendem a gerar uma igualdade, não equidade, que é o que o empoderamento prega e a sociedade precisa.

De um modo geral, igualdade é oferecer a todos, homens e mulheres o exato mesmo tratamento e oportunidade, sem distinção. Sendo assim, é uma boa saída, mas não a ideal, ela é efetiva, mas não 100 %, e não põe fim completamente na desigualdade.

Equidade por outro lado, nada mais é que a prática de garantir que cada um seja tratado de maneira justa, eliminando a fundo as raízes do problema, e tornando o ambiente e a situação o ideal.

Para que haja um entendimento a fundo, vamos a um rápido exemplo, imagine então, que há uma pessoa gripada em uma fila de hospital, esperando para ser atendido, para tomar a medicação correta, ele está esperando há 20 minutos, quando chega na vez dele de ir ao médico, aparece uma emergência uma pessoa está acidentada e necessita do médico com urgência.

Neste cenário, a igualdade é que o acidentado espere os seus 20 minutos, a equidade é que ele seja atendido imediatamente, pois a sua situação é crítica e exige cuidados profissionais imediatamente.