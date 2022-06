Conheça os restaurantes dos chefes do MasterChef em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de junho de 2022.

Sabemos que ao comprar uma passagem para São Paulo um dos atrativos em que irá querer conhecer será aqueles restaurantes renomados que podemos encontrar dentro desta metrópole tão imensa, não é mesmo?

Quem sempre acompanhou o reality MasterChef Brasil deve ter conhecimento que os três jurados do programa possuem restaurantes altamente qualificados e bem apresentados. Todos eles ficam localizados em São Paulo e cá entre nós, desperta muita curiosidade dos visitantes.

Se você gosta de comer bem precisa ir em pelo menos um deles! Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, garantem qualidade e sabor irresistível para todos que decidem degustar de seus menus. Podemos garantir que sabor único é o que não irá faltar.

Por isso, confira agora os restaurantes de cada um dos jurados e escolha o seu favorito, quando fizer sua viagem para São Paulo.

Le Bife – Erick Jacquin

Para os amantes de carne bovina, precisam conhecer o que é feito pelo restaurante, além do filé de peito de frango com molhos diferenciados. Os pratos são servidos com uma saborosa salada e um rodízio de guarnições. É impossível não sair totalmente satisfeito com essas delícias.

Para quem quiser algo ainda mais diversificado pode escolher o Hambúrguer de Steak Tartar. O Erick Jacquin elaborou o cardápio para ninguém colocar defeito, sem sombra de dúvida.

Sal Gastronomia – Henrique Fogaça

Esse restaurante foi inaugurado em 2005 e é conhecido por seus sabores fortes e intensos, com pratos extremamente saborosos e qualificados, condizente totalmente com o dono do estabelecimento: Henrique Fogaça. A ganhar possui duas unidades.

O chefe também tem o restaurante Jamile que contém pratos italianos e também brasileiros. A terceira opção criada pelo mesmo é o restaurante Cão Véio que tem como prato principal o famoso Espírito de Porco que consiste em uma deliciosa costela suína marinada na cachaça e mel. A mistura de sabores se transforma em uma explosão de sensações maravilhosas na boca.

La Guapa – Paola Carosella

Paola Carosella possui o La Guapa desde 2014 e o estabelecimento vende empadas e doces tipicamente latinos, como: alfajor, tabletón e sorvete de doce de leite. O restaurante conta com oito lojas espalhadas por São Paulo.

A jurada também é dona do Arturito que oferece pratos simples elaborados com os melhores ingredientes.

