Lugares fotogênicos de SP

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de junho de 2022.

Realizar diversas viagens já é algo maravilhoso, pois estamos indo para lugares únicos e criando memórias maravilhosas para vida toda. No entanto, fotografar momentos incríveis desses momentos também é algo divertido, apaixonante e marcante, afinal, com essa ação podemos eternizar tudo aquilo que vivemos e adoramos.

Podemos usar de exemplo a cidade enorme de São Paulo, caso tenha vontade de conhecê-la e passar alguns dias divertidos na mesma, podemos te confirmar que existem diversos locais extremamente fotogênicos para você e sua família tirar aquelas selfies e colocar em suas redes sociais.

Então, compre agora uma passagem para São Paulo em empresas qualificadas e com preços acessíveis, como a Kayak passagem aérea, Decolar, Gol, Submarino viagens, entre outras e viva momentos inesquecíveis naquele lugar imperdível.

Já que citamos a cidade de São Paulo, confira lugares ótimos para fotografar nessa cidade grande que traz muitas culturas diversificadas e histórias únicas.

Beco do Batman

Localizado na Vila Madalena, o Beco do Batman atrai diversos turistas e também moradores da grande metrópole. Não para menos, já que o local conta com diversas artes em formato de grafite e todo seu contexto por trás disso. Além disso, os bares disponíveis próximo ao ambiente costumam estar sempre com novidades e assim, agradando a todos os gostos.

Podemos dizer que sem dúvidas é um lugar muito belo e rende diversas fotos com amigos e familiares. Outro ponto que deve ser citado é que todas as idades são bem-vindas no Beco do Batman.

Parque Ibirapuera

Para quem ama natureza e flores exóticas precisa conhecer de perto o Parque Ibirapuera. Com uma enorme área verde, contém um planetário incrível com diversas atrações e também edifícios projetados por nada mais nada menos do que Oscar Niemeyer. Vale muito a pena realizar uma caminhada e observar toda a beleza que esse ambiente proporciona.

Inclusive, não podemos esquecer de falar do incrível jardim japonês e muitas outras obras de arte disponíveis.

Pinacoteca do Estado

Esse é o museu mais antigo da cidade e foi realizado por Ramos de Azevedo. O local abriga obras elaboradas a partir do século 19, que vão de pinturas e esculturas renomadas de diversos artistas surreais de bom. Com certeza é um passeio e tanto!

Economize para poder viajar

Agora que já conhece alguns dos melhores lugares de São Paulo para poder tirar fotos, tenha em mente que economizar em passagens é um dos primeiros passos para essa viagem acontecer. Utilize milhas passagem se preferir e conseguirá parar bem menos em seus voos. Não perca tempo e comece seu planejamento para conhecer a cidade de São Paulo.