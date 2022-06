Benefícios do chá para a saúde: conheça os principais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

Com a correria e o estresse do dia a dia, não existe nada mais prazeroso do que chegar em casa e saborear um delicioso chá. Além de acalmar, os chás costumam ter sabores únicos, e podem ser ingeridos de diferentes formas, seja quente ou frio.

Apesar de ser um hábito comum e muito antigo, muitas pessoas ainda não possuem conhecimento sobre os benefícios que essa bebida pode trazer para a saúde. Pensando nisso, separamos aqui neste artigo alguns tópicos que farão com que você fique por dentro dos benefícios dessa deliciosa bebida.

O hábito de tomar chá

Antes de falarmos sobre qualquer um dos benefícios associados à ingestão da bebida, é interessante destacarmos como e quando surgiu o hábito de tomar chá, que digasse de passagem, é um hábito gostoso e saboroso.

Na verdade, a história do chá começou na China por volta de 2750 a.C., e durante esse período foram observadas várias propriedades medicinais das ervas para chá, fazendo com que ele fosse usado como remédio por um longo tempo. Após um tempo, ele começou a ser ingerido como uma bebida agradável, de preparo simples e rápido.

Na Europa, os primeiros a beberem o chá foram os holandeses, no entanto, a bebida se popularizou na Inglaterra, após alguns anos da chegada do café.

Benefícios do chá

Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o hábito de tomar chá, separamos a seguir alguns dos benefícios que a ingestão dessa bebida pode trazer a nossa saúde, veja.

Melhora na qualidade do sono

O primeiro benefício da ingestão do chá está associado a melhora na qualidade do sono. Nesse caso, os chás mais indicados são os de camomila e maracujá, que auxiliam no relaxamento do corpo, fazendo com que as pessoas consigam desligar a cabeça e dormirem bem melhor.

Calmante para a mente

Além da melhora na qualidade do sono, outro benefício associado à ingestão do chá é em relação a acalmar a mente. Como mencionamos no início, não existe nada mais prazeroso do que chegar em casa após um dia exaustivo e apreciar um delicioso chá. Nessa situação, o chá de camomila e de maracujá também são os mais indicados, pois irão reduzir os níveis de hormônio fazendo com que você consiga relaxar.

Auxilia na diminuição dos níveis de colesterol

A diminuição dos níveis de colesterol também é um dos grandes benefícios associados à ingestão do chá. Isso porque, alguns chás, como, por exemplo, o chá verde, auxiliam na redução do colesterol LDL ao inibir sua absorção. Sendo assim, além de adquirir uma dieta mais saudável, se você deseja diminuir os níveis de colesterol, ingerir chá pode ser uma opção interessante.

Auxilia no processo de desintoxicação

Outro benefício da ingestão de chá está associado à desintoxicação do organismo. Nesse caso, o indicado é que você consuma em pouca quantidade, pelo menos três vezes durante a semana, e após uma semana já começará a ver resultados.

Ajuda a controlar a pressão arterial

O controle da pressão arterial também é um dos benefícios associados ao chá, já que a combinação das substâncias que compõem o chá e seu poder diurético fazem com que os líquidos sejam eliminados, facilitando o equilíbrio da pressão pelo organismo.

Auxilia na redução do desenvolvimento do câncer

A redução do risco de câncer também é um dos benefícios associados à ingestão de chá. Pensando nisso, o mais indicado é que você acrescente o hábito de tomar chá em sua rotina, isso fará com que seu organismo fique desintoxicado por um grande tempo, mantendo sua saúde.

Redução das chances de problemas cardiovasculares

A chance de desenvolvimento de problemas cardiovasculares também pode ser reduzida significativamente mediante o consumo de chá. No entanto, nesse caso, além do consumo de chá, é indicado que o indivíduo tenha uma alimentação equilibrada e pratique exercícios regularmente.

Ajuda no processo de perda de peso

Por fim, se você deseja perder peso, saiba que o chá também pode ser um grande aliado nesse processo. Isso porque, os chás costumam ser livres de calorias, além disso, são excelentes para a hidratação do corpo, fazendo com que as pessoas percam peso de forma ainda mais saudável.

Tipos de chá

Agora que você já viu quais são os benefícios que o chá pode trazer para a saúde, confira quais são os principais tipos de chá:

Chá para emagrecer: chá verde, chá de hibisco e chá de gengibre;

Chá diurético: chá preto, chá branco e chá de salsa;

Chá para gripe: chá de limão, chá de hortelã e chá de eucalipto;

Chá calmante: chá de maracujá, chá de lavanda e chá de erva cidreira;

Assim, agora que você já sabe quais são os principais benefícios associados à ingestão de chá, acrescente esse hábito à sua rotina e melhore significativamente a sua qualidade de vida e saúde.