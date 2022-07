LATAM dá início a operações diárias em Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 6 de julho de 2022.

Montes Claros é o terceiro destino da LATAM em Minas Gerais depois de Belo Horizonte e Uberlândia; neste mês, companhia também estreará operações em Juiz de Fora

A LATAM começou nesta semana suas operações diárias em Montes Claros, cidade da Região Norte de Minas Gerais. O terminal conta agora com voos diretos a partir de São Paulo/Guarulhos. A nova rota é o terceiro destino da LATAM no estado. Antes, apenas Belo Horizonte e Uberlândia recebiam voos da companhia. A expectativa é de que ainda neste mês a LATAM consiga dar inicio as operações no aeroporto da Zona da Mata, em Juiz de Fora, também em MG.

Com o início das operações em Montes Claros, a LATAM Brasil chega oficialmente a 51 destinos domésticos no Brasil. O número é superior aos 44 que eram operados antes da pandemia de Covid-19. A primeira estreia do ano foi em Sinop (MT), em maio, também com voos diários a partir de Brasília (DF). Neste mês, a companhia também deve dar início as operações em Caxias do Sul (RS) e Cascavel (PR).

Além de oferecer mais possibilidades para o transporte de pessoas, a inauguração do novo destino também implementa o transporte de cargas por meio das operações da LATAM Cargo, empresa de logística do Grupo LATAM, que utiliza os porões das aeronaves de passageiros para este fim.

Programação do novo voo Guarulhos-Montes Claros

A expectativa da LATAM é de que a ocupação nos primeiros voos da nova rota São Paulo/Guarulhos-Montes Claros seja de 75% de ocupação. Os voos diários partem de Guarulhos às 13h40 e de Montes Claros às 15h45. O trajeto será feito com aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros (8 em classe Premium Economy e 168 em Economy). As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e em outros canais de venda da companhia.

Atualmente, a LATAM opera em Minas Gerais voos a partir de Belo Horizonte/Confins para Brasília (18 voos semanais), São Paulo/Congonhas (55 voos semanais), Curitiba (9 voos semanais), Fortaleza (7 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (40 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (14 voos semanais) e Vitória (7 voos semanais), e a partir de Uberlândia para São Paulo/Congonhas (7 voos semanais) e São Paulo/Guarulhos (14 voos semanais).