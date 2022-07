Como aumentar 10k de seguidores no Instagram em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de julho de 2022.

Encontrar novos seguidores no Instagram é uma das coisas mais difíceis de fazer, mas também uma das mais procuradas por quem quer ter alguma notoriedade no Instagram, seja a título privado ou profissional.

Ter um número alto de assinantes não é o único indicador importante. A taxa de engajamento é primordial é provavelmente mais representativa do sucesso da conta, mas um grande número de seguidores mesmo assim promoverá o sucesso da sua conta na plataforma.

Se você deseja apenas alcançar mais pessoas com sua própria marca, seu blog ou está tentando se tornar um influenciador no Instagram, precisará seguir estes passos simples e contar com simplesmente a melhor plataforma smm. Provavelmente, você verá um aumento no número de assinantes em apenas uma semana. E por que não atingir a preciosa meta de 10 mil (10.000) seguidores no Instagram?

Otimize seu perfil

A primeira coisa que você precisa se preocupar é com o seu perfil: se não for otimizado, pode não fisgar os usuários que virão à sua conta.

Muitos usuários consultam o perfil do proprietário da conta antes de optar por segui-lo. Se você negligenciar esta etapa, corre o risco de perder muitos assinantes.

Certifique-se de que seu nome de usuário seja simples, sua foto de perfil seja clara e sua bio do Instagram seja interessante: esses são os primeiros passos que o colocarão no caminho certo.

Você também deve destacar suas histórias para que apareçam em seu perfil para dar mais personalidade à conta. E se você ainda não usa Stories para sua marca, agora é a hora de começar!

Melhore a aparência do seu Feed

Como um futuro influenciador do Instagram, você precisa trabalhar na consistência do seu feed para que as pessoas sintam que querem segui-lo. Instagrammers não vão te seguir só porque você postou um post legal: eles vão te seguir porque seu conteúdo em geral é interessante.

Muitas vezes, os seguidores seguem uma conta do Instagram por sua estética que eles gostam particularmente ou podem se relacionar. Não é o único critério, longe disso, mas uma estética inadequada pode ser desanimadora.

Ganhe engajamento de seus assinantes

O conceito de “nicho” está muito presente no Instagram. Simplificando, você precisa decidir sobre o que sua conta falará antes de começar. A noção de tema é muito importante e é ela que vai definir a tipologia dos seus assinantes. Se os influenciadores conseguem engajar tantos assinantes, é porque estes últimos associam o influenciador a um tema específico.

A ideia é que uma conta do Instagram deva focar em um Feed trabalhado. Pode ser um tipo de publicação colocada online, o estilo das fotos publicadas, ou até mesmo um determinado tema. É necessário escolher um nicho no qual você irá evoluir e principalmente no qual você será reconhecido.

Há uma infinidade de nichos possíveis , pode ser lifestyle, viagens, games, decoração, moda, etc… O importante é que o nicho que você escolheu corresponde bem à sua personalidade.

Os influenciadores podem ganhar a confiança de seu público por meio de diferentes critérios. Isso pode ir desde a expertise deste último, que dará sua opinião sobre determinados produtos, até a cumplicidade que o influenciador consegue criar com seus assinantes. O mais importante para a empresa é que a comunidade do influenciador esteja suficientemente engajada com ela para levar em consideração a opinião do influenciador ao fazer um post patrocinado para atingir o público-alvo.

Portanto, é necessário lançar sua conta no Instagram definindo cuidadosamente sua imagem pessoal para que seus seguidores tenham clareza sobre o conteúdo com o qual possivelmente se envolveram.

Dito isso, não tenha medo de experimentar diferentes tipos de conteúdo, bem como diferentes tipos de imagens, vídeos, carrosséis, histórias e postagens no Instagram.

Envolva-se com suas hashtags

As hashtags categorizam o conteúdo no Instagram, tornando-o mais visível para os usuários interessados ​​em sua postagem. Conteúdo com pelo menos uma hashtag obtém até 10% mais engajamento. Você pode adicionar até 30 hashtags por postagem. No entanto, uma média de 10 hashtags por postagem parece ser o número ideal.

Simplesmente usar hashtags em seus textos não é suficiente se você realmente quer crescer seu Instagram, você também precisa se envolver com quem as usa.

Deixe comentários em suas postagens com um mínimo de três palavras que mostrem que você pelo menos leu a legenda e prestou atenção ao que eles publicam. Simplesmente deixar um comentário aleatório ou alguns emoticons não beneficiará ninguém e fará com que sua conta pareça spam.

Use hashtags relacionadas ao seu nicho, bem como hashtags diretamente relacionadas ao seu post. Por exemplo, se você tem uma conta de decoração e publica um vídeo de um apartamento que você decorou, hashtags de nicho como #inspirationdeco podem ser interessantes.

Tenha cuidado, no entanto, para não cair na armadilha de hashtags muito (demasiado) populares como #decoration / #love / #insta. Essas hashtags são usadas com muita frequência! Para você ter uma ideia, a hashtag “amor” recebe 100 novas publicações por minuto. Portanto, é extremamente difícil se destacar da multidão e ser visto por qualquer assinante em potencial.

O melhor conselho seria, portanto, conseguir encontrar suas próprias hashtags que ainda não são muito usadas, mas que, no entanto, permanecem ativas! Uma mistura bastante complexa de encontrar no início, mas que, pouco a pouco, o ajudará a se posicionar de maneira vantajosa.

Poste regularmente

Como obter o maior número de curtidas? Pela regularidade! É preciso haver algum nível de consistência com cada uma de suas postagens para aproximá-lo do seu público em potencial. Ser regular permitirá que você seja esperado por seus assinantes, o que é extremamente positivo! Seus seguidores esperam ver sua postagem entrando no Instagram em um horário (ou dia) definido.

A regularidade não é importante apenas para seus assinantes. Também é muito mais importante para o Instagram porque com as últimas atualizações de seu algoritmo, a noção de regularidade é um ativo real que será buscado por esse mesmo algoritmo.

Com uma publicação regular, o algoritmo do Instagram deduzirá que você é um usuário fiel da plataforma e a rede social o colocará na frente!

Para ser regular, é necessário preparar seu cronograma de publicação com antecedência. O ritmo de publicação deve ser constante, seja uma publicação diária ou toda semana, o importante é manter!

Não adianta postar uma vez por dia durante uma semana se você não postar por vários dias seguidos depois disso. Então organize seus posts para não ser pego de surpresa e ficar sem posts no seu estoque! Então dê um passo atrás no seu trabalho e pense no ritmo que conseguirá manter: 30 publicações por mês? 15? 10?

Essa estratégia permitirá que você obtenha a melhor taxa de engajamento e o maior número de curtidas possível. A programação também é importante: escolha um horário e publique apenas nesse horário!

Com boa regularidade e publicações atrativas, você só pode evoluir favoravelmente dentro do Instagram. Isso ajudará você a ser notado por empresas que desejam trabalhar com influenciadores.

Além disso, a regularidade ajudará você a aparecer na página de exploração do Instagram.

Use suas estatísticas

Ter uma conta profissional significa que você também tem acesso às estatísticas internas da plataforma. Isso pode ajudá-lo a direcionar seu conteúdo com eficiência para obter os melhores resultados possíveis.

Saber quem reage melhor ao seu conteúdo ajudará você a garantir que cada postagem que você publicar ajudará a atrair mais seguidores. Se você deseja ter um crescimento rápido, deve prestar atenção prioritária a essas informações.

Por exemplo, se você tiver uma postagem com defeito, poderá descobrir a(s) causa(s) neste momento. Isso permitirá que você melhore sua estratégia.

Pense em suas histórias

As histórias do Instagram são a ferramenta mais eficaz que você pode usar para aumentar sua conta rapidamente, especialmente se você as usar corretamente. Portanto, considere compartilhar suas histórias , pois elas podem aumentar seu nível de engajamento, atrair novos seguidores e ampliar sua visibilidade, além de tornar sua conta mais pessoal, dando a seus seguidores uma visão dos bastidores do seu conteúdo.

Se você também incluir adesivos e hashtags em suas histórias, atrai novas pessoas por meio da página de pesquisa e exploração de hashtags.

Quando você tiver vários milhares de seguidores, poderá incorporar links em suas histórias do Instagram.

Aproveite os seguidores de uma marca

Aqui está um método que pude descobrir graças a vários testes e que funciona muito bem!

Este método é bastante simples de implementar e requer apenas o uso da ferramenta de identificação em suas publicações. Destina-se principalmente a aspirantes a influenciadores e um pouco menos a profissionais.

Ao apresentar conteúdo com produtos de uma marca que você ama, considere marcar a marca em questão para que o algoritmo do Instagram vincule seu conteúdo a essa marca. Ao fazer isso, o algoritmo desejará destacar seu conteúdo para os assinantes dessa marca, principalmente exibindo você na página “explorar”.

Dois critérios podem ajudar a tornar essa técnica ainda melhor:

Receber uma curtida ou comentário da marca ajudará a torná-lo mais visível. Mas não depende muito de você.

Muitas vezes identificando a mesma marca. Quanto mais você se identifica com uma marca, mais ela se relaciona com seu conteúdo e, portanto, o Instagram promoverá cada vez mais seu conteúdo para os seguidores da marca.

Além disso, identificar uma marca ajudará você a chamar a atenção dela. Se os usuários gostarem bastante de suas postagens, eles poderão republicá-las, o que também lhe dará alta exposição ao público deles.

Esta parte só lhe interessa se você quiser se tornar um Influenciador e estiver interessado em parcerias com Influenciadores.

É importante observar que quando você identifica uma marca e eles percebem você, eles potencialmente estarão interessados ​​em fazer parceria com você. Caso tenha interesse em tal parceria, não deixe de enviar uma ou mais fotos de qualidade impecável! Eles servirão como exemplos do que você pode oferecer à marca.

Conclusão

Uma coisa a ter em mente é que aumentar seus seguidores no Instagram nem sempre é um processo rápido. O crescimento requer seu investimento e geralmente leva muito tempo e esforço. Você também pode aumentar sua conta usando um gerador de seguidores . Seguindo essas dicas, você colocará mais chances do seu lado para acelerá-lo!