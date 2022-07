Mods de WhatsApp: Conheça 5 tipos e saiba o risco de usar esses APKs

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de julho de 2022.

Atualmente o aplicativo de mensagem WhatsApp Messenger é o mais utilizado ao redor do mundo, mas você já leu algo sobre mods de WhatsApp?

Através do aplicativo oficial do WhatsApp muitas pessoas se comunicam de forma simples e muito eficaz independente de sua distância.

Podemos dizer que o mensageiro oferece para seus usuários funcionalidades úteis e de forma gratuita, sem nenhum custo para usar o app, mesmo assim muitos que utilizam o aplicativo procuram formas de obter mais recursos para usar.

Então, alguns desenvolvedores de apps sabendo da escassez de recursos no mensageiro oficial, começaram a criar modificações a partir da versão original (mods de WhatsApp), pegaram o aplicativo oficial e começaram a adicionar funções avançadas que não existem no próprio app padrão.

Após a notícia do WhatsApp Mods se espalhar, muitos começaram a querer testar essa modificação em seus aparelhos celulares para ver se realmente era tudo isso que comentavam, os Mods surgiram como se fossem um upgrade da versão normal do WhatsApp.

Neste artigo vamos conhecer alguns tipos desses Mods de WhatsApp, quais são suas funções extras e se realmente oferecem riscos ao serem utilizados, continue acompanhando para saber mais detalhes.

O que são Mods de WhatsApp

Os Mods de WhatsApp são alternativas à versão original do aplicativo e através destes Mods os usuários podem acessar opções avançadas que não existem na versão oficial do WhatsApp Messenger.

Esses Mods são desenvolvidos por terceiros e utilizando a mesma estrutura do aplicativo padrão do WhatsApp Messenger, apenas são adicionados recursos extras como melhor controle de privacidade e mais opções de personalização do App.

Os 5 principais tipos de WhatsApp Mods

WhatsApp Plus

O WhatsApp Plus é bastante conhecido no mundo dos Mods, este possui duas versões de desenvolvedores diferentes, uma por AlexMods e outra por HeyMods, no entanto eles entregam praticamente os mesmos recursos.

WhatsApp Aero

O WhatsApp Aero é para aquele usuário que prefere um Mod com uma interface padrão, mas que ofereça boas opções em personalização, este Mod APK está entre os mais utilizados no sistema Android.

WhatsApp GB

O WhatsApp GB é o que está no topo dos Mods de WhatsApp, que traz todas as funções e dificilmente deixa a desejar nesse quesito, com essa modificação do WhatsApp você terá acesso a uma loja de temas para aplicar em seu aplicativo, mas opções para personalizar, melhor controle de privacidade e o recurso Anti-Ban.

WhatsApp FM

Quando se trata de um WhatsApp modificado, o WhatsApp FM é sempre uma escolha melhor do que o aplicativo modificado desconhecido do WhatsApp. Se você já usou outros Mods do WhatsApp antes, este será um novo, com navegação mais direta e muitos recursos.

WhatsApp Delta

Aqui temos um Mod com excelentes opções para quem busca um novo estilo para seu mensageiro, além de possuir funções que melhoram as configurações de privacidade, ele entrega opções em personalização.

Os Mods de WhatsApp são realmente seguros?

Os desenvolvedores criam e publicam mods de WhatsApp, como WhatsApp Plus e WhatsApp GB e entre outros, de forma independente e sem o consentimento da subsidiária Facebook. É por isso que praticamente todos os mods de WhatsApp são um complemento não oficial e não uma atualização oficial.

O principal problema com isso é que é difícil rastrear quem trabalhou na modificação e com que meios. Quão profissional e, acima de tudo, seguro um mod realmente é, dificilmente pode ser dito antes da instalação.

As modificações feitas de maneira não oficial geralmente têm uma série de pontos fracos. Entre outras coisas, os mods de WhatsApp são construídos em módulos de publicidade de terceiros, que na maioria das vezes distribuem intencionalmente vírus como cavalos de Tróia.

Em outras palavras, os Mods não são seguros para utilizar assim como o aplicativo oficial, pois no WhatsApp modificado é perigoso manter conversas pessoais e enviar informações confidenciais como seus dados bancários e documentos.

Caso ainda pretenda utilizá-los, opte por um número de contato secundário com o qual não terá problema em perder a conta e não envie seus dados pessoais pelo App.