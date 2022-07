Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2022.

Um logótipo é mais que uma simples imagem, é a representação gráfica de uma marca e deve transparecer os seus princípios fundamentais e missão.

Assim, é fácil perceber que conseguir criar um bom logo é um processo muito importante, mas que também pode ser muito desafiante, especialmente para empresas que estão a iniciar a sua operação e estão a criar um logótipo pela primeira vez.

Atualmente existem várias ferramentas úteis que ajudam a criar um bom logo e muito mais, como por exemplo, fazer convites comunhão online grátis e criar publicações para redes sociais.

Tipos de Logo que se podem criar

Se olhar para os logótipos de empresas de todos os tipos, irá perceber que podem ser utilizados estilos muito diversificados. A escolha do tipo mais adequado para uma empresa nem sempre é simples

Podemos agrupar os tipos de logótipos existentes em 5 grupos principais, sendo eles:

Com ícones ou símbolos: Estes são mais usados por empresas grandes que conseguem ser facilmente reconhecidas através desse ícone ou símbolo.

Com palavras: Estes logos permitem o uso de diversos tipos de letras e diferenciam-se dessa forma.

Com letras: A representação gráfica de uma ou duas letras, em vez da palavra completa, que representam o nome da empresa, também é usada em alguns logos, especialmente de grandes empresas.

Combinação de palavras e ícones: Um tipo de logo muito comum. A sua vantagem é a criação de uma imagem de marca associada ao ícone escolhido, que mais tarde pode ser usado isoladamente.

Com emblema: Nestes logos o texto é incluído na imagem, criando uma espécie de distintivo.

Dicas para criar um Logo

Agora que já sabe quais são os tipos de logótipos existentes, deixamos algumas dicas simples que pode seguir para criar um logo para a sua empresa:

Desenvolve a sua identidade de marca

Se ainda não o fez, está na altura de desenvolver a identidade da sua marca. Defina os valores, pilares-base e missão da empresa, a seguir tudo o resto surge de forma natural.

Para tal procure responder a questões como por que decidiu iniciar o negócio, quais os valores mais importantes e o que diferencia a sua empresa da concorrência.

2. Procure exemplos de design que lhe agradem para se inspirar

A pesquisa de mercado é essencial, para saber o que já foi feito e também para poder se inspirar. Isto não significa copiar o logo de outra empresa, serve apenas tirar ideias chave para desenvolver o seu logo.

3. Escolha cores que tenham a capacidade de refletir a sua marca

A utilização de cores adequadas à sua marca é essencial. Muitas pessoas não sabem, mas as cores conseguem transmitir sensações e emoções, por isso use essa informação a seu favor na elaboração do logótipo.

Por exemplo, a psicologia das cores associa o verde à natureza e ao dinheiro, e pode evocar ideias de crescimento, saúde e generosidade. Já o azul é associado ao mar e ao céu, transmitindo uma sensação de estabilidade, calma, harmonia e paz.

4. Escolha um tipo de letra (se o logo contiver letras)

A maioria dos logótipos contém letras ou palavras, por isso é importante escolher um tipo de letra para tal. Procure um tipo de letra que encaixe bem com a sua marca.

Por exemplo, se pretende um logo e uma imagem de marca que remete para o tradicional e antigo, o uso de um tipo de letra manuscrita pode ser uma boa opção, mas se pelo contrário, a sua empresa é inovadora, deverá usar um tipo de letra mais moderno.

5. Crie vários esboços de logótipo, com versões diferentes

A melhor forma de encontrar o melhor logo é fazer várias versões para poderem ser analisadas. Use as ferramentas disponíveis online que facilitam a criação de logos e crie várias alternativas.

6. Peça a opinião de amigos, familiares e até clientes para encontrar o logo vencedor

A opinião de pessoas externas é importante, pois quem esteve a trabalhar o logótipo pode ter uma visão diferente das outras pessoas. Se possível consulte clientes potenciais, para saber qual a opção que preferem.

Lance o seu logótipo

Depois de concluir a criação do seu logótipo está na hora de o lançar no mundo real. É altura de o dar a conhecer, introduzindo-o nos diversos canais de comunicação da sua empresa.

Lembre-se que o logo é, muitas vezes, a primeira impressão que um cliente tem de uma determinada companhia, por isso deve conseguir transmitir a ideia de que tipo de empresa se trata e de quais são os seus valores e missão.

Recorra às ferramentas disponíveis online para criar logos com facilidade e siga as dicas deixadas no artigo. Verá que o processo de criação do logo será bem mais simples do que tinha imaginado e em poucas horas ou dias poderá ter o seu logótipo pronto a usar.