SEO local: o que é, como fazer e dicas para sua empresa colocar em prática!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

As estratégias de SEO local são ideais para os negócios que atendem clientes presencialmente. Além disso, abrangem diversos tipos de segmentos, desde lojas de eletrônicos a agências de marketing ou restaurantes.

De acordo com a Visão Confiável, agência de marketing para pequenas e médias empresas, é cada vez mais comum que os usuários da internet procure por locais próximos para conhecer ou buscar algum serviço do qual está precisando. Assim sendo, pesquisas como “lanchonetes perto de mim” ou “agência de marketing em Florianópolis” são bastante comuns.

Aparecer nos mecanismos de buscas por intermédio do SEO local é uma forma de garantir que a sua marca estará sendo apresentada para as pessoas que estão pesquisando por algo que você oferece próximo a elas.

No entanto, para aparecer, é importante que você esteja seguindo algumas regras. E é exatamente sobre isso que devemos falar neste artigo de hoje! Vamos lá ao que nos importa?

Dicas para praticar o SEO local

Veja, abaixo, algumas dicas de ouro que ajudarão a sua empresa a praticar o SEO local.

1. Tenha o Google Meu Negócio

O Google Meu Negócio permite que você cadastre o perfil da sua empresa no Maps junto a localização e dados sobre os horários que estará aberta e vários outros aspectos que influenciam a decisão do consumidor em visitar ou não.

No Google Meu Negócio, você deve colocar o telefone, quais são os horários corretos de funcionamento (se os horários cadastrados estiverem errados, corrija, isso evita clientes irem até o local enquanto está fechado) e descrição sobre os serviços ofertados pela sua marca.

Isso garantirá que o usuário terá o máximo de informações sobre o que oferece e, dessa forma, será ainda mais fácil de encontrar a sua empresa.

Na descrição da sua marca, é importante que você utilize termos chaves. Por exemplo, se a instituição é uma academia que está localizada em Curitiba, no Paraná (PR), você pode usar “academia em Curitiba”.

Caso não tenha experiência com a redação para SEO local, também há a possibilidade de contratar um redator, que será responsável pela criação de todos os textos que estarão presentes no Google Meu Negócio.

2. Use hashtags locais nas publicações nas redes sociais

Outra dica de SEO local muito interessante é que você faça o uso de hashtags locais para as publicações no Facebook e Instagram da sua empresa. Isso ajudará os usuários, que estão pesquisando por um serviço nas redes sociais, a encontrarem as suas postagens e saberem mais sobre o que oferecem.

Para utilizar esta estratégia, é importante que publique com certa frequência nas redes sociais e conte com a ajuda de um social media. Um social media fará toda a diferença, visto que auxiliará a sua marca a criar postagens interessantes visando as estratégias de marketing de conteúdo.

O valor cobrado por um social media varia de acordo com a região em que se mora. Além disso, alguns deles cobraram para cada postagem que for criada e desenvolvida nas suas mídias, enquanto outros optam por criar um pacote com valor fixo e fechado a cada mês.

Ah, mas como assim fazer o uso de hashtags locais? Por exemplo, se você possui uma padaria que vende doces e pães todos os dias, pode fazer hashtags nas suas publicações como #padariaem(nomedacidade) ou apenas #(nomedacidadesemespaço). Isso ajuda a rankear as suas publicações e ter alcance maior.

3. Otimize os seus conteúdos

Outra dica de ouro é que você faça a otimização dos seus conteúdos para SEO local. Por exemplo, se você é uma desentupidora que atua em São Paulo (SP), você pode, por exemplo, nos textos de blog e até mesmo nas páginas, utilizar termos como “desentupidora em São Paulo” ou “caça vazamentos na Zona Norte e Zona Sul”.

Colocar termos que fazem referência à cidade e estado em que a sua empresa atua, praia mne na página inicial e no título da página, faz com que o Google encontre os seus serviços bem mais fácil quando alguém pesquisar por eles.

Geralmente, essa atualização deve acontecer de forma estratégica, sempre pensando na melhor experiência do usuário enquanto está navegando na página. Por isso, evite ficar repetindo, inúmeras vezes, os mesmos termos, visto que isso pode ser considerado como algo negativo pelo Google, podendo passar a ser reconhecida como Black Hat Seo, e seu domínio pode, em alguns casos, ser penalizado.

Trocar backlinks entre empresas da cidade também é uma forma da sua marca aumentar a popularidade na região em que atua. Para trocar guest post ou backlink, é crucial que você descubra se o domínio que está prestes a fazer a parceria realmente é relevante.

E então, tem mais alguma dúvida sobre o assunto? Comente aqui conosco e não se esqueça de vir conhecer mais dicas no nosso site!