Dicas de Filmes? Aposte na Netflix!

* Por: Redação - 28 de julho de 2022.

Tirar o final de semana para ver bons filmes na Netflix é sempre algo muito especial.

Na hora de escolher um filme, é natural que apareçam dúvidas. Primeiro, é necessário escolher a plataforma.

Afinal de contas, hoje são muitos disponíveis e você acaba ficando com essas dúvidas logo de cara em qual escolher.

De antemão, trago para você a possibilidade de assistir bons filmes na Netflix.

A plataforma é uma das melhores opções no quesito filmes e conta com uma grade recheada de boas obras.

Das produções próprias, aos filmes distribuídos por ali, você encontrará excelentes opções dentro da plataforma, não tenha dúvidas.

Há uma diversidade muito grande de temáticas, como filmes sobre guerras, universo das apostas, vida extraterrestre, entre outros.

Preparamos uma lista com 7 bons filmes para você ver na Netflix. São muitas opções e você não vai ficar sem nada ver no final de semana.

O Irlândes

Gosta de filmes com grandes astros do cinema? Então o Irlândes é a melhor escolha para você.

Com Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci em seu casting, o filme conta a história de um caminhoneiro que trabalha para a máfia e é reconhecido como o Irlândes.

Para completar, a obra ainda conta com a direção de Martin Scorsese.

Não olhe para cima

Essa é uma história recente da Netflix.

Não Olhe Para Cima é uma história que trata da descoberta de dois astrônomos. A notícia precisa chegar para as pessoas, mas os personagens encontram dificuldade.

Tratando de temas como política e informações sigilosas, o filme conta com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence e outros atores renomados.

Dunkirk

Aqui vai a dica para quem busca um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, tema sempre muito assistido.

O filme conta com a direção do renomado Christopher Nolan e um casting recheado de bons atores. Ainda é possível ver a aparição do cantor Harry Styles como ator no filme.

Passageiros

Partindo para uma ficção científica, o filme Passageiros aborda uma história muito emocionante de dois passageiros que, por erro de funcionamento, acabam despertando 90 anos antes do previsto no espaço.

Os dois passam a conviver juntos, mas acabam tendo que lidar com um problema que pode colocar em risco a vida de outras pessoas.

Orgulho e preconceito

Para quem busca um romance, Orgulho e Preconceito é uma boa pedida.

Vivendo em uma cidade pacata e com poucos acessos, a personagem Elizabeth (Keira Knightley) deve se casar por pressão dos pais e acaba tendo dificuldades na relação, apesar de gostar de Darcy (Matthew Macfadyen).

Jogo de amor em Las Vegas

Dois estranhos completamente sem nada a perder acabam se casando por acidente em uma noite, em Las Vegas.

Além disso, acabam ganhando uma bolada em um cassino e precisam aprender a conviver juntos para ter o dinheiro.

Com Cameron Diaz e Ashton Kutcher, essa é uma comédia romântica para se assistir.

Quebrando a banca

Seguindo com a temática de cassinos em Las Vegas, temos Quebrando a banca.

Um fantástico aluno de Massachusetts precisa de dinheiro para pagar a mensalidade de sua universidade e desenvolve um método para ganhar esse dinheiro em cassinos.

