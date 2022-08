Melhores jogadores das seleções do Grupo D da Copa do Mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

A Copa do Mundo é um evento especial esperado por quase toda população mundial, que bate recordes de audiência. O torneio mundial é uma das melhores competições para apostar online e em 2022 a expectativa para os palpites está maior ainda.

O grupo D recebe a atual campeã, a França. Alguns jogadores desse grupo podem render bons resultados para as suas seleções. Vejamos agora quais são os melhores dessa chave.

França — Kylian Mbappé

É possível que Karim Benzema chegue à Copa do Mundo em um melhor momento que Mbappé, afinal, é muito provável que o camisa 9 do Real Madrid receba o prêmio de melhor jogador do mundo neste ano.

No entanto, se tratarmos de qualidade com a bola nos pés, Mbappé talvez esteja entre os cinco melhores da atualidade. O atacante joga no Paris Saint-Germain e é considerado a estrela do time, em um elenco que tem Lionel Messi e Neymar; só esse fato já é suficiente para compreender a capacidade que Kylian tem.

Dinamarca — Christian Eriksen

A Dinamarca chega à Copa do Catar 2022 como uma possível surpresa. Mesmo sem Eriksen, que sofreu um mal súbito em campo na primeira rodada, a Dinamarca chegou à semifinal da Eurocopa de 2020.

Com Eriksen voltando ao futebol, no máximo do seu bem-estar, a Dinamarca fica ainda mais forte para a Copa do Mundo. Os fãs do futebol esperam ver a “Dinamáquina” dos anos 90 ressuscitar, algo que seria uma história linda para a Copa do Catar.

Austrália — Aaron Mooy

A Austrália é um país muito forte em diversos aspectos, na fauna, no turismo, nos jogos de cassino, na cultura. O futebol, porém, nunca foi a principal questão do país.

Isso se comprova quando a maior esperança do time é Mooy, que não é um jogador ruim, mas está longe de ser um craque mundial. No entanto, é Mooy o mais experiente da equipe, que já teve bastante rodagem no futebol inglês, tendo jogado em alguns clubes da Premier League, como o Manchester City, o Huddersfield e o Brighton.

Tunísia — Wahbi Khazri

Não é esperado que a Tunísia receba muitas apostas esportivas na Copa do Mundo, a equipe é a mais fraca do grupo, e se classificou à Copa do Catar 2022 por ter passado por um caminho não tão complicado nas eliminatórias.

Ainda assim, há quem goste de fazer apostas online nas zebras. A Tunísia, nesse caso, pode sim ser uma boa opção, afinal, está no grupo de França e Dinamarca, e é muito improvável que passe.