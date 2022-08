Pão recheado com frango: como fazer?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

As aves realmente, são um dos alimentos mais versáteis e rendem receitas diferenciadas, onde tudo depende da criatividade de quem estará na cozinha.

Várias comidas e bebidas conseguem ter essa versatilidade, mas, tratando de lanches entre outros acompanhamentos de pratos salgados, as carnes no geral, mas especificamente o frango, conseguem agradar à maioria dos paladares. Os lanches com filé de peito de frango, com certeza são uma das receitas mais faladas e fáceis de serem feitas, agradando desde crianças até adultos.

Mas, já pensou em preparar um lanche de frango diferenciado e fazendo tudo do zero? Separamos a seguir, uma receita de pão recheado com frango incrível que vai fazer você se apaixonar. Confira a seguir:

Pão recheado com frango

Quer fazer um pão recheado com frango igual aos comprados em padarias? Confira os ingredientes para fazer essa delícia a seguir:

Para a massa:

1 colher (sopa) de açúcar;

¼ xícaras de óleo;

1 colher (sopa) de fermento biológico seco;

1 ovo;

1 xícara (chá) de leite integral morno;

1 colher (chá) de sal;

500g de farinha de trigo.

Para o recheio:

2 colheres (sopa) de azeite;

1 peito de frango desfiado e cozido;

1 colher (sopa) de óleo;

1 tomate picado em cubos;

1 cebola picada em cubos;

1 colher (sopa) de molho de tomate;

1 copo de requeijão;

1 pitada de açúcar;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Páprica doce a gosto.

Modo de preparo massa

Inicie o preparo dessa delícia, adicionando em um recipiente o leite, o fermento, o açúcar e o ovo e misture tudo, sem que o leite passe de 40 graus, isso é extremamente importante. Adicione metade da farinha de trigo e o sal e misture mais um pouco

Vá adicionando mais farinha de trigo até que a massa fique mais firme e seja possível manipular com as mãos. Caso a massa fique muito seca, pode colocar mais um pouco de leite e se ficar muito mole, pode colocar mais farinha para corrigir, mas sempre aos poucos para não perder o ponto.

A massa deve ganhar consistência e soltar das mãos, mas ainda assim precisa estar macia ao toque

Quando perceber que é possível, sove a massa até ela ficar bem elástica (10 a 15 minutos. Pode sovar no recipiente, em uma bancada ou com uma batedeira usando o gancho)

Após sovar bem a massa, faça uma bola com ela, cubra e leve para descansar em um lugar fechado por pelo menos 1 hora ou até que a massa dobre de volume e, enquanto aguarda a fermentação da massa, adiante o recheio.

Modo de preparo recheio

Comece o preparo do recheio de frango pegando uma panela e adicionando o azeite para refogar a cebola picada até ela ficar levemente dourada. Junte o tomate picado e refogue até que solte bastante líquido. Após isso, adicione o molho de tomate e jogue uma pitada de açúcar por cima para tirar o excesso de acidez.

Acrescente o frango já cozido e desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e orégano a gosto e misture bem para espalhar o tempero em tudo. Por fim, coloque o requeijão e cheiro verde e misture bem. Deixe esfriar

Depois deste tempo, retire o ar da massa e a divida em 2 partes, cada uma com cerca de 450g para iniciar a sua montagem.

Abra cada porção da massa em um círculo com as pontas dos dedos sobre uma bancada polvilhada com farinha de trigo, coloque o tomate, o queijo e o hambúrguer já preparado. Feche puxando e apertando as pontas como uma trouxa (aperte bem para o recheio não vazar)

Transfira para uma forma untada com farinha e manteiga com a emenda virada para baixo e deixe descansar por mais 30 minutos para que a fermentação recomece. Após passado esse tempo, vá pincelando por cima do pão com uma gema batida para que doure quando assar.

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até que os pães estejam bem dourados. Sirva e aproveite!