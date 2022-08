Lingerie à mostra: nova tendência da moda casual

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2022.

O tempo em que a lingerie precisava ficar escondida foi com Deus. Agora, para as mulheres que querem mostrar estilo, presença e sofisticação, a moda é usar os modelos íntimos à mostra na composição do look. Não há nada de vulgar nisso, portanto, pode ficar tranquila se esta for uma preocupação.

Quando bem combinados, o look fica estiloso e muito bonito. A fim de mostrar como você pode fazer essas composições, separamos 5 dicas essenciais especialmente para você. Continue a leitura e confira:

Dica 1: mostre o sutiã!

Quem acompanha Madonna sabe que essa moda é fichinha para ela, visto que há muito tempo os sutiãs aparecem no look da cantora. Seja um sutiã de renda ou os mais básicos, há formas para combinar e garantir um outfit de arrasar.

No caso dos sutiãs de renda, eles podem ser usados com body de tule ou sem nada por cima, como um cropped. Na parte de baixo, você pode usar o que mais se sentir à vontade: calça, saia ou short.

Nos pés, a variação vai de tênis a salto, ficando a seu critério escolher a composição ideal para o evento.

Em relação ao sutiã básico, isto é, o sutiã com bojo, ele pode ser combinado com uma camisa. Feche os botões na altura do sutiã e deixe uma pequena parte da lingerie à mostra.

Dica 2: calcinha também pode

Quem disse que a calcinha não pode ser mostrada? Pode e com certeza. A tendência do ano 2000 voltou com tudo e está fazendo o maior sucesso em 2022, principalmente entre atrizes famosas e influencers.

Seja com calça mom, boyfriend, moletom ou modelos de calça cintura baixa, a calcinha à mostra, na altura da cintura, é um verdadeiro charme. Claro que há muitas mulheres que não gostam da moda, mas você pode apostar sem medo, se assim quiser.

Aliás, um conjunto de alfaiataria, combinado com a cor da calcinha, vai super bem também. Não deixe de apostar nas tendências, mas faça isso se sentir confortável.

Dica 3: aposte nos cortes clássicos da moda

Para quem quer ser sexy sem ser vulgar, apostar nos cortes clássicos da moda é essencial. Nesses casos, você pode investir em lingeries ou em body. Como são modelos sociais, o look continua garantindo modernidade, estilo e elegância.

Dica 4: Dê preferência às rendas

Independente de qual lingerie você for usar, dê preferência para as rendas. Além de estarem sempre na moda, as rendas passam um ar de sensualidade, romantismo e modernidade. Por isso, dos sutiãs sem bojo ao body, a renda é extremamente bem-vinda.

Dica 5: de olho nas pedrarias

Em eventos noturnos, o legal é chamar atenção. Para isso, é necessário usar lingeries que possuem essa finalidade. As pedrarias e os strass são apostas fundamentais e são excelentes para bares, baladas ou festas. Neste caso, deixe-as à mostra, como cropped ou top.

Tome nota dessas dicas e arrase em qualquer lugar que estiver.