Como fidelizar um cliente através do atendimento?

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de agosto de 2022.

A experiência aprimorada do cliente resulta em uma base sólida. Clientes fiéis compram com mais frequência, gastam mais e indicam seus amigos e familiares para você. Eles deixam comentários positivos dos clientes. Então, como você pode fazer isso acontecer?

Veja abaixo algumas dicas:

Defina metas para o atendimento ao cliente

Fazer um bom atendimento é a chave para conseguir fechar contratos duradouros, os melhores representantes de atendimento ao cliente se concentram nos contatos com o cliente. Eles se sentem capacitados e apoiados para fazer o certo pelo cliente. Faça dessa abordagem o pano de fundo de todas as metas de atendimento que você definiu.Além de um bom atendimento sua empresa deve ter um sistema de ajuda como um help desk online para garantir que seus contratos permaneçam por longa data. Esses sistemas servem para ajudar sua empresa no atendimento à empresa e também ao cliente.

Identifique todos os pontos de contato com o cliente

Analise suas interações com o cliente. Para isso, responda às seguintes perguntas:

Quanto tempo depois de comprar de você seus clientes entram em contato com você?

Com que frequência seus clientes entram em contato com você?

Quais canais eles usam para fazer isso?

O que seus clientes perguntam ou solicitam quando entram em contato com você?

Os clientes que eventualmente param de comprar de você entram em contato com você mais ou menos do que aqueles que não o fazem?

Como você mede o engajamento do cliente?

Você descobriu que muitas perguntas no primeiro mês são sobre faturamento. Eles vêm através de telefonemas. Você pode resolver isso compartilhando proativamente mais informações acionáveis ​​no processo de sucesso do cliente .

Você também descobriu que há um risco de rotatividade não entrarem em contato com você até a semana 16. Você pode resolver isso entrando em contato mais cedo e resolvendo quaisquer problemas. Lembre-se de que 91% dos clientes que estão insatisfeitos com uma marca simplesmente vão embora. Eles não vão reclamar. Você se beneficiará ao aprender sobre seus problemas!

Todos os representantes de atendimento ao cliente devem possuir as habilidades acima para ter sucesso em suas funções.

No entanto, alguns podem precisar de um conjunto diferente de habilidades sociais do que outros.

Por exemplo, os representantes que estão em contato direto com seus clientes devem ser ótimos ouvintes, negociadores e pensadores críticos. Eles devem se adaptar rapidamente e resolver problemas facilmente.

Os gerentes de suporte ao cliente devem ser mais proficientes em orientação, gerenciamento de projetos, resolução de conflitos e supervisão. Eles também devem fornecer feedback de forma eficiente e inspirar sua equipe regularmente.

Em outras palavras, construir perfis detalhados para todos os níveis e tipos de funções em sua equipe de atendimento ao cliente valerá a pena a longo prazo.

Feedback consistente

Depois de lançar ou atualizar sua estratégia de atendimento ao cliente, você pode realizar uma das duas ações.

A rota ruim não tome nenhuma ação. Ou seja, nunca mais olhar para sua estratégia e encerrar o dia.

E a melhor ação que você pode tomar? Crie um ciclo confiável de feedback do cliente para continuar melhorando a maneira como atende seus clientes.

Ouça seus clientes por meio de pesquisas, enquetes, mídias sociais, grupos de foco e conversas com seus representantes. Dessa forma, você pode melhorar seus produtos, recursos, posicionamento e todas as conversas de negócios .

Ouça seus representantes sobre a experiência deles atendendo seus clientes. Dessa forma, você pode identificar oportunidades para programas de treinamento e contratação.