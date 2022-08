Como ver notificações antigas do Instagram? Aprenda agora!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de agosto de 2022.

Se você utiliza o Instagram há pouco tempo, deve aprender a como ver notificações antigas do Instagram. Confira agora!

O Instagram se tornou uma das redes sociais mais utilizadas atualmente. Todos aqueles que querem ficar conectados com o mundo e seus amigos precisam ter uma conta no Instagram para poder aproveitar todas suas funcionalidades.

Se você já utiliza o Instagram há um certo tempo, com certeza já sabe como ver notificações antigas do Instagram, mas se tem pouco tempo, provavelmente ainda não sabe.

O Instagram agrupa ações semelhantes em uma notificação a fim que seu ícone de notificações não fique muito cheio.

Por exemplo, se você recebeu centenas de likes em uma foto, a notificação correspondente será listada em uma só notificação.

A questão é saber como ver as notificações antigas na plataforma, e é isso que você vai aprender agora!

Como ver notificações antigas do Instagram?

É muito mais fácil encontrar as novas notificações porque elas ficam localizadas no alto da página.

Cada vez que você recebe uma nova notificação, o botão em forma de coração se destaca na tela e você poderá então acessar o ícone de notificações para ver as recentes.

Por exemplo, se você acabou de comprar seguidores, você receberá uma notificação que uma pessoa passou a te seguir, simples assim!

Mas, como ver as notificações antigas do Instagram? Como visualizar o histórico das notificações?

O principal problema aqui é que as notificações são automaticamente apagadas depois que elas ultrapassam 100.

Veja, a seguir, como ver o histórico de notificações no Iphone e no Android:

Como ver notificações antigas do Instagram no Iphone

Para ver todo o histórico de notificações no seu Iphone, basta seguir o passo a passo:

Abra a Central de Notificações;

Na Central de Notificações, você encontra o Histórico de notificações;

Basta rolar a tela para ver suas notificações antigas.

Como ver histórico de notificações no Android

Abra a tela inicial do seu celular e pressione o dedo em qualquer área que não tenha nenhum app ou widget;

Com o menu aberto, selecione a opção “Widgets”;

Com o menu “Widgets” aberto, role até a opção “Configurações”;

Toque em “Registro de Notificação” e navegue pelas notificações.

Como desativar as publicações sugeridas no Instagram

Da mesma forma que você aprendeu a como ver notificações antigas do Instagram, vale a pena também saber como desativar as publicações sugeridas.

Enquanto algumas pessoas acham essas publicações úteis e interessantes, outras não, e desejam que essas publicações desapareçam.

Essas publicações sugeridas aparecem no seu fluxo após as postagens mais recentes que você seguiu.

Infelizmente, você não pode desativar ou apagar as publicações sugeridas no Instagram, mas você pode marcar uma mensagem sugerida como “não interessado” na esperança que não apareça novamente.

No entanto, preste bastante atenção nessas publicações, principalmente se você recorreu à prática de comprar seguidores, pois talvez uma dessas publicações possa ser de um deles.

Como encontrar seus primeiros posts, comentários e likes aos stories do Instagram

Para acessar ao seu histórico de likes, comentários e respostas aos stories do Instagram, veja o que fazer:

Clique na sua foto de perfil (embaixo, à direita da tela);

Toque nos três pontos no alto à direita no seu perfil;

Selecione “Sua atividade”, depois clique em “Interações”;

Escolha se você deseja consultar os comentários, likes ou respostas aos stories;

Na categoria que você escolheu, clique em “filtrar”;

Depois é só escolher do mais antigo ao mais recente.

Os primeiros itens que aparecem, em função da categoria escolhida, são as primeiras interações que você teve no Instagram.

Para os posts curtidos, é possível que alguns tenham sido apagados depois. Nesse caso, um quadrado negro aparece, que significa que a funcionalidade não está disponível no aplicativo.

Considerações finais

Agora que você aprendeu a como ver notificações antigas do Instagram no iPhone e no Android, além de saber como encontrar suas primeiras interações nos stories, aproveite e faça uma viagem no tempo!