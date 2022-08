Pragmatic Play faz parceria para estender alcance no Brasil e México

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de agosto de 2022.

Um dos provedores de conteúdo para indústria iGaming mais populares, a Pragmatic Play, decidiu fechar uma parceria com a marca de apostas Instabet para estender o seu alcance nos mercados de jogatina do Brasil e México.

Nos termos do acordo, a Instabet poderá acessar as três principais verticais da Pragmatic Play, incluindo os títulos de máquinas caça-níqueis mais premiados. Dessa forma, o provedor irá entregar tanto os títulos clássicos e favoritos, como o Gems Bonanza, quanto novos jogos de sucesso, como Magic Money Maze e Gorilla Mayhem.

A parceria entre as duas empresas de iGaming também inclui o produto de esportes virtuais, o que pode oferecer ainda mais oportunidades para que os jogadores apostem em eventos esportivos ao vivo em um espaço realista e 3D, incluindo Turfe, Force 1 e Fantastic League.

Além disso, o operador também terá acesso aos títulos de live casino da Pragmatic Play, o que incluirá a novidade inovadora Boom City e os tradicionais jogos de cassino como Roleta e Blackjack. Vale ressaltar que esses jogos e muitos outros estão disponíveis nos melhores cassinos online no Brasil, uma curadoria de plataformas exclusiva do cassinos.info. Esses sites contam com diversos jogos valendo dinheiro, e na lista estão detalhes sobre cada operadora, como os métodos de pagamento aceitos, rollover, valor de depósito mínimo inicial e, melhor, as promoções de boas vindas oferecidas aos novos jogadores, incluindo cupons para rodadas grátis e bônus para jogar.

Representantes se pronunciam

A Instabet opera tanto no México quanto no Brasil, e a Pragmatic Play fornecerá para ela essas verticais para o mercado de ambos os países simultaneamente, o que permitirá sua ascensão na região latinoamericana, onde já conta com uma presença marcante.

“Estamos satisfeitos por termos assinado este acordo multi-vertical com a Instabet que nos permitirá fornecer os nossos títulos de alta qualidade e de renome mundial a dois excitantes mercados da América Latina ao mesmo tempo”, disse o vice-presidente de Operações da América Latina na Pragmatic Play, Victor Arias, .

“A posição única da Instabet nestes múltiplos países significa que mais jogadores do que nunca serão capazes de desfrutar dos nossos jogos”, completou

Já o CEO da Instabet MX, Carlos Sandoval, disse: “A Instabet tornou-se sinônimo de qualidade e fornecer aos nossos jogadores a mais ampla variedade de conteúdo é um pilar central da nossa estratégia de crescimento global, por isso, este último acordo com a Pragmatic Play vai cumprir com estes dois aspectos. Os slots premiados da Pragmatic Play, a variedade de títulos tradicionais e inovadores de Live Casino e os extensos jogos do Virtual Sports serão calorosamente recebidos pelos nossos jogadores”.

Pay4Fun e Winning

Mais uma parceria do mundo do iGaming foi anunciada recentemente, desta vez da empresa de pagamentos Pay4Fun com o site de jogatina Winning, que oferece opções em jogos e apostas esportivas.

Através de uma conta no site de pagamentos, jogadores podem pagar e receber dinheiro de forma mais simples em sites de jogatina. Já o Winning traz opções no mercado esportivo, em modalidades como futebol, basquete, beisebol, tênis, hóquei no gelo, rugby e tênis de mesa, e seu cassino traz jogos de mesa e cassinos ao vivo. O site ainda conta com uma página destinada aos bônus e promoções da casa, como a Batalha dos Mágicos e o Torneio Push Gaming.

Algo que chama a atenção de jogadores do Winning é o seu programa de fidelidade, com o qual usuários recebem um tratamento sofisticado independentemente do seu nível. O clube pode ser acessado através de convites, que você recebe enquanto joga. Assim que o jogador chega à qualificação, o site entra em contato oferecendo o acesso exclusivo que garante atenção personalizada dos gerentes VIP, presentes e recompensas, como cashback e grandes rodadas grátis.