* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2022.

Jogos de tabuleiro, bola, quebra-cabeça, massinha de modelar, bicicleta e brinquedos de faz de conta

Aos 6 anos de idade, as habilidades de linguagem das crianças normalmente estão bastante desenvolvidas, o que possibilita que elas aprendam palavras mais complexas, aumentando o nível de compreensão das informações verbais.

Dessa forma, é importante pensar em brinquedos que as desafiem e, ao mesmo tempo, apresentem situações do dia a dia. Para isso, os pontos que devem ser analisados são: os benefícios que o item pode proporcionar e a capacidade que os pequenos têm de brincar com ele.

Isso porque nesta fase, os melhores brinquedos para as crianças são aqueles que contribuem para a alfabetização, estimulam a criatividade e o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Vale ressaltar que, como nesta idade as crianças estão aprendendo a ler e a escrever, livros muito grandes ou jogos com muitas regras podem não ser as melhores opções.

De todo modo, se você está em busca de opções de brinquedos para crianças de 6 anos, chegou ao lugar certo. Neste artigo, listamos 6 sugestões de itens super divertidos para os pequenos. Confira!

1. Jogos de tabuleiro

Os jogos de tabuleiro são ótimas opções de brinquedos para crianças de 6 anos, visto que possibilitam diversão em grupo e ainda proporcionam algum tipo de aprendizado. Entre os mais populares, podemos destacar:

O pequeno empresário;

Twister;

Cara a cara;

Caça ao chapéu;

Banco imobiliário;

Eu sou?

2. Bola

Sem dúvidas, a bola é um dos brinquedos mais divertidos e versáteis desta lista, visto que existem diversas opções de brincadeiras com ela, como futebol, basquete, vôlei, queimada, entre outras.

E, em relação ao desenvolvimento infantil, ela também é uma ótima opção, pois contribui para o desenvolvimento motor das crianças, estimulando o equilíbrio e a noção corporal.

Além disso, como normalmente as brincadeiras com bola possuem regras específicas, os jogos ensinam as crianças a respeitar normas e ter disciplina enquanto se divertem com os amigos.

3. Quebra-cabeça

O quebra-cabeça é um dos brinquedos mais indicados para crianças de 6 anos, visto que ele estimula a concentração e o foco, que estão desenvolvimento nesta fase da vida dos pequenos.

Outro ponto positivo é que ele estimula o raciocínio lógico e, assim como a bola, também ensina os pequenos a respeitarem as regras, visto que é preciso compreender o funcionamento do jogo para completar as imagens.

Para agradar seu filho, busque em modelos de quebra-cabeças com temas que atraiam a atenção dele, como personagens de desenhos animados, super-heróis, princesas, animais, entre outros.

4. Massinha de modelar

A massinha de modelar é uma excelente alternativa para proporcionar experiências sensoriais para crianças de 6 anos.

Além disso, é um material que estimula a criatividade, visto que existem infinitas possibilidades de modelar e dar forma aos elementos que habitam no imaginário dos pequenos.

5. Bicicleta

A bicicleta é um brinquedo clássico e, apesar de ser excelente para quase todas as faixas etárias, ela é um bom estímulo para as crianças de 6 anos adquirirem noções de equilíbrio e desenvolverem a capacidade motora.

Além disso, a bike também é um brinquedo que permite muita diversão em grupo — mas, lembre-se, cada um com a própria bicicleta para evitar acidentes.

Vale ressaltar que os aparelhos de proteção, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, são indispensáveis, assim como levar os pequenos para pedalar em locais planos e apropriados para esta atividade.

6. Brinquedos de faz de conta

Por fim, aos 6 anos de idade, as crianças começam a desenvolver uma capacidade perceptiva mais elaborada. Dessa forma, os brinquedos de faz de conta, como minicozinhas, carrinhos de boneca e kits de ferramentas infantil, ajudam os pequenos a reproduzirem o comportamento dos adultos e aprenderem sobre a vida.