Ofertas de voos de ida e volta para Salvador por apenas R$ 660

* Por: da redação - 22 de agosto de 2022.

A Azul está com excelentes ofertas de voos ida e volta para quem embarca em Montes Claros com destino a Salvador. As passagens aéreas saem pelo valor de R$ 660. Os voos são para o mês de setembro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos.

Salvador é um destino brasileiro que dispensa apresentações. A capital da Bahia é rica em história, gastronomia e ritmos. São muitas as opções de passeios para quem viaja a cidade soteropolitana. Do litoral aos centros históricos, Salvador tem atração para todos os bolsos.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/Salvador por R$ 660

Outra excelente oferta para quem embarca em Montes Claros é com destino a São Paulo. Os voos são vendidos por apenas R$ 381. As passagens são para o período de baixa temporada, quando as companhias aéreas ofertas os melhores descontos.

Belo Horizonte tem excelentes ofertas de voos para o segundo semestre

A LATAM está com excelente ofertas de voos para quem está em Belo Horizonte e deseja viajar para Porto Alegre ainda este ano. A companhia tem voos de ida e volta por apenas R$ 426. As passagens são para o mês de novembro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos.

A companhia aérea também possui ótimas promoções de voos para quem deseja embarcar da capital mineira para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Os voos com desembarque no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, saem por apenas R$ 231. Já as passagens de ida e volta para a Cidade Maravilhosa são vendidas por R$ 298. As promoções são para o mês de novembro.